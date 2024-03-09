加強與路權團體溝通交流　王銘德：共同提升台南交通安全環境

▲台南市交通局長王銘德出席台南市人本交通促進協會成立大會，表示期待未來能透過交流與合作，積極推動改善台南市行人友善環境。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市交通局長王銘德9日出席台南市人本交通促進協會成立大會，除祝賀該協會成立外，期待未來能透過交流與合作，積極推動改善台南市行人友善環境。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲對行人路權極為重視，在黃市長督導下，去年台南市政府已完成百大路口安全行動計畫，今年將再進一步提升行人及交通安全友善環境、加強執法及強化各項交安宣導，期能降低交通事故，保障市民交通安全。

局長王銘德指出，2023年5月台南市政府以「人本交通」為出發點所推動的「百大路口安全行動」，在本市道安團隊齊心協力下，相關工程改善已提前達標全數完成，經統計112年完成「行人專用時相」100處、「行人號誌時相早開」300處、「標線型人行道」30處、「行人庇護島」19處、「行穿線退縮」39處，許多項目更超出改善目標數量。

交通局長王銘德表示，市府將持續以人本交通理念推動友善行人用路環境，提升行人安心行走為目標，2024年度重點工作將針對行人專用號誌及時相、實體人行環境（含騎樓）及路口（段）人行環境改善、校園周邊通學路徑（步道）改善並設置交通寧靜區、騎樓整平、路側障礙物排除、標線型人行道、行人庇護島、行穿線退縮等，訂定執行目標，齊力強化人行安全設施及環境。

針對重點執法方面，亦持續落實精準執法策略，針對易肇事熱時熱區等路段（口）加強酒後駕車、大型車違規、闖紅燈、未停讓行人及嚴重超速等惡性違規項目取締，防制事故發生，期能再降低交通事故。