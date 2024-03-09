促進交通安全　台南市人本交通促進協會成立

▲台南市人行道車禍命案女童父親余志祥等人發起籌設「台南市人本交通促進協會」，9日下午該會正式成立，並由余志祥獲選首任理事長。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣每年有3000人喪命交通意外，近幾年台南的傷亡人數更是居高不下，為促交通安全，深植人本交通觀念，並向市民宣導建構一個以人為本、更加安全的台南市，由台南市人行道車禍命案女童父親余志祥等人發起籌設「台南市人本交通促進協會」，9日下午該會正式成立，並由余志祥獲選首任理事長。

▲台南市交通局長王銘德致詞。

「台南市人本交通促進協會」，成立大會於3月9日13下午1時許在台南市東區東聖里活動中心進行成立大會暨第1次會員大會，並邀請台南市交通局長王銘德、台南市議員林依婷、蔡筱薇、周嘉韋；時代力量主席王婉諭、台南新芽理事林哲瑋、台灣安全駕駛監督聯盟、下一代學生行人路權聯盟代表、成大教授鄭祖睿等市府官員、民代．學者、路權團體代表等人到場共襄盛舉。

▲台南市議員林依婷致詞。

理事長余志祥致詞時指出：「在台灣每年有3000多人喪命於交通意外，每天有8個人失去了他寶貴的生命，有8個家庭的親友需要承受思念的痛苦。死亡並不可怕，可怕的是這些親友，每天24小時、1440分鐘，無時無刻都得在悲傷中過日子，這樣的痛長達1年、10年、甚至一輩子。但是底台灣，生命無值錢，1條生命的重量比1張選票還輕。」

余志祥說：「他不知道自己可以撐多久、不知道還有多少心力可以消耗，但是只要您們需要我，再怎麼累、再怎麼痛 我都會挺身而出。最後，我想獻給我的夥伴們幾句話，如果未來您們高居上位，有更大能力改變這一切的時候，請您們莫忘初衷，幫大家打造一條平安回家的路」。

台南市人本交通促進協會指出，交通部道安會所公布的全國交通事故統計資訊。 2023年全國交通事故件數來到有史以來最高的40萬2926件。雖然死亡人數略減為減少，但是受傷人數也是歷史新高的54萬人。在台灣每10萬人中就有超過12人因交通事故而喪生，比英國高出5倍，更比日本高出6倍。自2018年開始，台南市的事故總件數開始突飛猛進，當我們討論交通安全時，不僅僅是在看那些冰冷的統計數字，背後更是乘載著每一條生命。這些數字背後，不僅是受害家庭的痛苦，也是社會的巨大損失。因為馬路設計不安全，交通事故率居高不下，台灣的馬路被稱為「行人地獄」。

台南市人本交通促進協會強調，號稱是「小京都」的台南，則是這個行人地獄中，最糟糕的地方之一。我們需要更多的關注和行動，在交通3E概念下，保護每一個人的生命和安全。工程方面，需要規劃合理、明確的行人動線，改善馬路設計，打造更安全、更人性化的交通環境。在教育方面，透過社會參與和政府合作，提高公眾對交通安全的意識和重視。在這個逐漸高齡化的社會，我們應該給予長輩們一條安心行走的道路。在少子化的趨勢下，我們也應該改善孩子們，上下學的安全回家的路。在一個共融的社會之中，我們更應該給身障者一個無障礙的用路環境。 無論你是駕駛、騎士，或是搭乘大眾運輸的人，一旦下了車，都是行人。 大家一起努力建構一個讓所有人都能夠安心行走、平安回家的 道路。

余志祥理長表示，台南市人本交通促進協會反對行政院7日通過交通部擬具的《道路交通管理處罰條例》修正草案，有10種罰鍰1200元以下的輕微違規樣態，不開放檢舉，同時科技執法、民眾檢舉案等也不予記點，他認為政府不該以行政力強行介入，應多方面溝通取得共識，且政策執行也應有合理配套措施。他們會配合路權團體全國性抗議活動。

第1屆台南市人本交通促進協會理事9位，理事長余志祥；理事：李思慧。張家榮、王育翔、林詠軒、侯彥廷、吳俊江、周佳音、詹喆元；監事3位：黃悠詩、

陳人豪、陳可昀。