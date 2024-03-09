台東警Cosplay另類舉牌　宣導犯罪預防及交通安全

▲警方cosplay超級英雄另類舉牌宣導詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣東河鄉9日在都蘭文創園區舉辦一年一度「晚崙西亞農特產品創新行銷暨農民節」活動，現場除了有攤商市集、晚崙西亞系列遊戲抽獎、DIY體驗及摸彩等豐富等活動外，成功警分局亦在本次活動中設置機動派出所，並成立犯罪預防、交通安全宣導團，到場實施犯罪預防及交通安全宣導活動。而成功分局為了達到宣導效果，由承辦人cosplay時下討論度最高超級英雄角色，以生動活潑方式舉牌深入人群宣導，亦吸引許多民眾爭相合影留念，氣氛熱絡。

「希望藉由特殊表達方式，讓偏鄉大小朋友能感受到警察用心」，承辦警員陳秉豐在此次活動中表示，東部地區資源匱乏，不如北部時常舉辦相關公益活動，兒時為了要看cosplay都必須到大型遊樂園才能看到。「如今我有能力為自己家鄉服務，當然希望這裡大小朋友，不用遠走他鄉也能感受到相同歡樂；同時也達到法治宣導效果」。

陳秉豐也在活動中透過實際案例向參與民眾分享施用毒品及酒後駕車等危害，現場還提供「交通常識九宮格」○Ⅹ小遊戲，讓現場民眾動腦思考闖關，藉以加深民眾對「違規停車」、「拒測」、「闖紅燈」及「禮讓行人」等交通安全觀念。另外，也加強民眾有關「反詐騙165專線」及「假冒公署」、「網路購物」、「ATM解除轉帳」等詐騙集團常用手法印象。

成功分局分局長龔士哲表示，會中氣氛熱烈且互動良好，在與民眾互動過程中，除了拉近警民之間的距離，更達民眾防制不法觀念之效果。同時也呼籲民眾多留意身旁可疑人、事、物，如有發現居家周邊環境出現影響治安之可疑情事，請立即撥打110報警，共同維護社會治安。