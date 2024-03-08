台東縣中小學聯合運動會開幕　縣府盧祕書長期勉追求更高成績

▲台東縣中小學聯合運動會開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

追求個人更快更遠更高成績，台東縣中小學聯合運動會田徑比賽，8日起一連3天在縣立體育場登場，共有來自縣內高中職、國中小學，共計72所學校902位運動好手，同場競技互相交流，並將選拔優秀選手代表台東縣參加4月底在台北市舉行的今年全中運，希望所有選手們將平時努力認真的練習都能用平常心發揮自己的實力，秉持勝不驕、敗不餒的運動家精神超越自我，為學校及個人爭取最高榮譽。



開幕式於8日上午8點30分舉行，由縣府祕書長盧協昌主持，並安排寶桑國中序幕表演，以及由新港國中陸少威代表所有選手宣誓，盧祕書長感謝來自各國高中及國小組運動選手及鄉親朋友，在烈日下揮汗共同參與縣內最大型的田徑賽事，在這3天的比賽期間，選手們將頂著陽光普照的好天氣繼續在縣立體育場奮戰，期勉選手在緊張的比賽氣氛下展現出最佳表現，為自己所屬學校爭取最高榮譽。



台東縣政府教育處指出，為考量各校選手參賽權益及成績，做為日後升學參考依據，以及選拔代表台東縣參加113年全中運各競賽項目的優秀選手，一連三天舉行此次中小學聯合運動會田徑比賽，賽事為今年台東縣第一場大型田徑賽，由關山國中承辦，共舉辦125項比賽、1660人次參與，為發掘優秀運動人才，配合全中運競賽修訂，今年競賽規程將國小組依年齡區分為甲、乙組，並新增部分競賽項目。最後期盼三天賽會選手遵守競賽規則，並服從教練的指導及裁判的判決，展現出民主風範，如此才能在競賽中跑得越快、跳得越遠、越高，顯出台東孩子不凡的表現，也請大家注意運動安全，祝福突破自我，用運動找回日常，成就更好的運動成績。