探索職涯園遊會　台東親子職業體驗登場

▲台東縣國中生實作體驗類科探索園遊博覽會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台積電慈善基金會與公東高級工業職業學校9日共同舉行「台東縣國中生實作體驗類科探索園遊博覽會」，台東縣長饒慶鈴到場體驗探索時表示，將持續推動多元學習與技藝教育，感謝台積電慈善基金會投入偏鄉教育培力。活動提供學生和家長實際操作和體驗，幫助孩子了解潛能，以多元管道開啟職涯視野。

饒慶鈴提到，台東111學年度國中畢業學生共1,659位，近6成(963位)學生選擇就讀職業學校，因此，學生的適性測評及職業試探更顯重要。台東近年積極培育學生多元學習與探索，持續推動22所國中創業社團、舉辦創造發明培訓，112學年度與高職合作辦理技藝教育合作班36班，培養學生生涯及職群探索，並於卑南國中、新港國中成立2所職業試探及體驗示範中心，開設餐旅、水產、電機電子等課程提供國小生體驗，讓孩子擁有更多選擇機會。

教育處表示，台積電慈善基金會與縣內高職合作，本著向下扎根國中、向上整合企業精神，透過實際體驗與親子工作坊方式，幫助學生及家長了解產業趨勢，孕育未來多元人才。今日活動有公東高級工業職業學校、台東專科學校附設高職、台東高級商業職業學校、成功商業水產職業學校及關山高級工商職業學校等5校共襄盛舉。

此次體驗活動設計分為「探索體驗高職類科」、「產業趨勢親子工作坊」及「有吃！有玩！有探索」三大類，依照職能分為6大類體驗區，幫助學生試探興趣與能力，協助家長從產業觀點看人才發展趨勢；此外結合公東高工公益園遊會，設計闖關與興趣何倫碼測評等多元攤位體驗，希望大家玩得開心，未來能有更多元發展。