池上表揚優秀農民　饒慶鈴肯定池農推動觀光與農產行銷

▲台東池上鄉舉辦農民節慶祝及優秀農民表揚大會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為鼓舞農民朋友一年辛勤的工作，台東縣池上鄉農會8日在碾米加工廠舉辦「113年農民節慶祝及優秀農民表揚大會」，共54位農業模範單位及人員獲獎，台東縣長饒慶鈴肯定大家對農業熱心奉獻，並頒獎給全國稻米人台灣好米組冠軍農友吳阿森，期盼在縣府、農民與農政人員等協力合作，持續為台東農業努力。

饒慶鈴首先恭喜獲獎的模範農民，感謝默默耕耘的農友帶來優質農產品，接續由池上青年農民會長李永善分享去年池上鄉生產成果。為了讓農民更有參與感，現場舉辦摸彩活動，準備近百份摸彩品，饒慶鈴抽出「縣長獎」摩托車，中獎農民高興地上台領獎並合照。

饒慶鈴提到，台東稻米種植面積約6千多公頃，縱谷氣候、海岸山脈的土壤及清澈溪水是生產優質稻米的關鍵，品質全臺最佳，深受國人喜愛。近年積極推動有機農業發展與重視青農輔導，將持續與農改場、鄉鎮公所、農會、產銷班及農友一起努力提升農作品質，發展台東稻米產業。

池上鄉農會總幹事游玉櫻表示，感謝縣府團隊與農會理監事給予農民支持協助，去年池上鄉農業成果表現亮眼，包括農友吳阿森獲得稻米達人「台灣好米組」全國冠軍、池上鄉農村家政班榮獲全國十大家政班，池上鄉農會綠色照顧站也榮獲全國十大綠色照顧殊榮。