菸蒂與檳榔渣別亂丟　違規最重罰6000元

▲亂丟菸蒂與檳榔最重罰6000元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

抽菸或吃檳榔民眾常習慣在行車途中、路旁休息或購物、停紅燈時隨意丟棄菸蒂、檳榔渣，不僅影響市容美觀也易造成排水溝阻塞積水發臭及孳生蚊蟲，如隨排水流入河川、海洋，也會污染生態環境，因此台東縣政府一再呼籲民眾改掉亂丟菸蒂與檳榔渣的行為，並提醒此一行為如被攝錄檢舉且查證屬實者，依廢棄物清理法可罰款1,200元至6,000元；同時鼓勵民眾檢舉，檢舉獎勵方式請上縣府環保局網站(https://ttepb.taitung.gov.tw/ )選按【環境稽查-表單下載】查詢或連結檢舉獎勵辦法手冊網址(https://ssur.cc/v3EHLMKD)查詢，共創清淨美麗的台東。

台東縣政府表示，臺東擁有得天獨厚的自然美景，無論您是在地鄉親、觀光訪客或工作經過，希望抽菸或吃檳榔的朋友們，都能發揮公德心與環保心，改掉亂丟菸蒂、檳榔渣的不良習慣，大家都成為美麗環境的守護者。

台東縣環保局指出，每根菸蒂包覆著茂密細小的塑膠纖維，分解需要10多年，加上吸附著尼古丁、焦油等化學物質，一旦隨著排水流入河川、海洋造成生態環境污染，將透過食物鏈危害生物及人體健康，而且菸蒂、檳榔渣與垃圾都是破壞市容及阻塞排水溝的元凶之一，為改善亂丟菸蒂、檳榔渣的污染行為，達到保護環境的效果，鼓勵民眾拍攝該等污染行為並提出檢舉，如果成案裁處罰款及繳納後，即提撥裁罰金額的30%作為檢舉獎勵金。

環保局進一步指出，近3年受理民眾檢舉案件計204件、成案罰款計64件，未成案多係影片事證不符標準，而相較109年以前案件大幅減少，歸因於歷年執行檢舉裁罰及環保健康宣導而獲得改善效果，期間遇新冠肺炎防疫期間外出戴口罩規定影響，但環境品質需要持續的維護與提升，大家一起努力。