情侶搞浪漫！騎機車都蘭觀浪受困沙灘　台東警助脫困

▲民眾機車卡沙灘，警方協助脫困。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前台東縣成功分局都蘭所接到一起機車受困沙灘的報案，一對情侶騎車到海邊觀賞夕陽，卻因沙質鬆軟而無法駕駛離開，只好向警方求助。都蘭所警員蔡壁鴻、鄧智鴻獲報後，立即前往現場，用盡全力將機車抬出沙灘，讓情侶順利回家，報案人對警方的為民服務非常感激。

據了解，張姓民眾和女友是從台北來到台東旅遊，當天下午他們騎著機車到都蘭海邊，欣賞美麗的海景和日落，沒想到在準備離開時，發現機車的車輪因沙質鬆軟而陷入沙中，無法自行脫困。

由於天色昏暗，人生地不熟又求助無門情況下，於是撥打110報警。都蘭派出所接到報案後，迅速派遣蔡、鄧二員警到場，發現情侶的機車已經卡在沙灘上，無法移動。警員們與情侶一起用力將機車抬起，經過一番努力，終於將機車推出沙灘，讓情侶安全上路。張民對警方的救援感到十分感動，並向警方致謝，說他們是最棒的警察。

成功分局長龔士哲表示，東海岸美景名聞遐邇，常有不少遊客及釣友慕名而來。民眾若貪圖方便將車子直接開往岸邊容易發生愛車陷在海灘上的窘境；如果遇到車輛受困的情況，可以先嘗試打空檔或慢推車，或是尋求拖救的協助，不要硬踩油門，以免加深車輪的陷入程度。一旦車輪陷得太深難以馬上救援且又遇上漲潮時段將十分危險，呼籲民眾請將車輛停好後再步行至海邊，以策安全。