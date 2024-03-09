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又是波音客機！貨艙載活生生寵物　落地才知「艙門半開」

記者張寧倢／編譯

美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）1月發生波音737 MAX 9客機飛行中艙門脫落的事故，登上全球新聞頭條，然而，3月1日又有一架波音737 MAX 8班機降落時被發現貨艙艙門半開，並未正常緊閉，且貨艙內還有旅客拖運的寵物，引發安全疑慮。阿拉斯加航空表示已完成檢修並更換彈簧零件。

▲▼ 阿拉斯加航空。（圖／路透）

▲阿拉斯加航空的波音客機又發生與艙門有關的安全疑慮。（圖／路透）

根據紐約郵報、KOIN等美媒報導，阿拉斯加航空編號1437的波音737 MAX 8客機，1日從墨西哥洛斯卡沃斯（Los Cabos）飛抵奧勒岡州波特蘭國際機場（PDX），但降落地面後卻被人發現，飛機的前貨艙門並未正確地緊閉，反而呈現微微半開的狀態，貨艙裡還載有旅客拖運的寵物活體。

報導稱，目前尚不清楚這架波音737的貨艙門被打開了多久，也不清楚是否會影響全機飛行安全，但有知情人士稱，乘客的寵物仍然存活了下來，班機也沒有緊急迫降。

阿拉斯加航空承認確有此事，「編號1437航班降落在PDX機場時，發現前貨艙門開啟。」但聲明也強調，「機組人員沒有發現任何艙門在飛行過程中被打開的跡象，而所有跡象都顯示，是著陸後艙門才開啟了一部分。我們的維修團隊檢查了飛機，並更換艙門彈簧，重新進行測試並重新投入使用。」

然而，航空專家史威特曼（Joe Schwieterman）表示，這起事件是個「相當大的缺陷」，這會影響貨艙裡頭的許多電器設備，「所以如果你的飛機發生這樣的問題，卻沒有被發現，那就麻煩大了。」史威特曼還說，這種情況應該要觸發感應器。

事實上，阿拉斯加航空與波音（Boeing）公司正在面臨10億美元（約新台幣314億元）訴訟。提告的3名旅客1月搭乘阿拉斯加航空編號1282的波音737 MAX 9客機，卻碰上內嵌式艙門在飛行途中突然爆裂飛走，導致機身破了大洞。3名旅客的座位都在艙門破口附近，其中一人還表示，當時不僅風大又非常寒冷，從那之後他再也沒有坐過飛機。

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