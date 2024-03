92歲媒體大亨梅鐸6月迎娶「人生第5春」　新娘是67歲俄科學家

▲媒體大亨梅鐸「梅開五度」,迎娶67歲俄國科學家。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者任庭儀/編譯

高齡92歲的媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)去年才宣布卸下福斯公司和新聞集團董事長職務,沒想到時隔半年傳出喜訊,將與67歲分子生物學家朱科娃(Elena Zhukova)步入禮堂,兩人的婚禮將於6月舉行。

據《紐約時報》報導,梅鐸的辦公室7日表示,梅鐸將開始他人生的第五段婚姻,新娘是俄羅斯退休分子生物學家朱科娃,兩人是在他第三任妻子鄧文迪(Wendi Deng)所舉辦的派對上相識,已經約會了好幾個月。

梅鐸的發言人證實,梅鐸與朱科娃的婚禮將在他位於加州的莫拉加葡萄園(Moraga Vineyards)舉行,時間定於今年6月,兩人已向賓客發出邀請函。

Rupert Murdoch, 92, is engaged once more. This time it is to Elena Zhukova, 67, a retired molecular biologist whom he started dating in the summer. https://t.co/vvqOhH6fhq