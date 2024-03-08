92歲媒體大亨梅鐸6月迎娶「人生第5春」　新娘是67歲俄科學家

▲媒體大亨梅鐸「梅開五度」，迎娶67歲俄國科學家。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

高齡92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）去年才宣布卸下福斯公司和新聞集團董事長職務，沒想到時隔半年傳出喜訊，將與67歲分子生物學家朱科娃（Elena Zhukova）步入禮堂，兩人的婚禮將於6月舉行。

據《紐約時報》報導，梅鐸的辦公室7日表示，梅鐸將開始他人生的第五段婚姻，新娘是俄羅斯退休分子生物學家朱科娃，兩人是在他第三任妻子鄧文迪（Wendi Deng）所舉辦的派對上相識，已經約會了好幾個月。

梅鐸的發言人證實，梅鐸與朱科娃的婚禮將在他位於加州的莫拉加葡萄園（Moraga Vineyards）舉行，時間定於今年6月，兩人已向賓客發出邀請函。

Rupert Murdoch, 92, is engaged once more. This time it is to Elena Zhukova, 67, a retired molecular biologist whom he started dating in the summer. https://t.co/vvqOhH6fhq — The New York Times (@nytimes) March 7, 2024

據了解，朱科娃是一名研究糖尿病的分子生物學家，曾在加州大學洛杉磯分校任職，前夫是俄羅斯石油億萬富翁亞歷山大（Alexander Zhukov）。

現年92歲的梅鐸1950年代進入新聞業，隨後於1969年接連收購英國《太陽報》、美國《紐約郵報》、《華爾街日報》，又於1996年創辦福斯新聞，是名副其實的媒體大亨。他去年9月宣布退居後位，將公司交給兒子拉克蘭．梅鐸（Lachlan Murdoch）接任。