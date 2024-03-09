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收受賄賂18年！宏國前總統「合謀毒梟賣古柯鹼到美國」罪名成立

▲▼宏都拉斯前總統葉南德茲被控販毒到美國的罪名成立。（圖／路透）

▲宏都拉斯前總統葉南德茲（前）被控販毒到美國的罪名成立。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

宏都拉斯遭控串謀毒犯，並利用手下軍警，將可卡因偷運到美國的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），3月8日在美國曼哈頓聯邦法院被陪審團一致裁定罪名成立。

綜合外媒報導，55歲的葉南德茲2022年在卸任後3個月後，於首都特古西加爾巴（Tegucigalpa）家中被捕，並在當年4月被引渡到美國受審。

美國檢察官指控，葉南德茲在2004年就已和毒販合作，自他在農村地區擔任國會議員起，到升為國民議會議長，最終成為國家最高領導人期間，收受了數百萬美元的賄賂。

▲▼宏都拉斯前總統葉南德茲被控販毒到美國的罪名成立。（圖／路透）

▲葉南德茲將於6月26日被判刑，而他恐將面臨終身監禁。（圖／路透）

同時，他還收受墨西哥毒梟「矮子」（El Chapo）及其錫納羅亞販毒集團（Sinaloa）的賄賂，以資助其政治競選活動，並通過選舉舞弊贏得2次總統選舉。

葉南德茲在審訊期間承認，宏都拉斯幾乎所有政黨都收受毒販的錢，但否認自己受賄，還聲稱自己是美國在犯罪、毒品和移民政策的合作夥伴，曾與美方合力阻止毒品流入美國。

葉南德茲也強調，聯邦調查局（FBI）曾警告有販毒集團企圖暗殺他，而毒販如今對他的指控，不過是為了報復他，並為自己的罪行尋求寬大處理。

然而，美國司法部認定，葉南德茲在任期間，與同謀共走私了400多噸古柯鹼到美國，而陪審團也一致裁定葉南德茲的罪名成立。 報導稱，葉南德茲將於6月26日被判刑，而他恐將面臨終身監禁。

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