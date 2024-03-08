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徐巧芯踢爆：唐鳳數發部規劃「一年出國329天」　豪砸4億弄辦公室

▲▼徐巧芯回應民進黨高雄市黨部的批。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯曝，數位部辦公室花4億，唐鳳一年規劃出國329 天。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨立委徐巧芯8日在臉書表示，她7日到交通委員會質詢唐鳳部長，踢爆了數位發展部令人不敢恭維的預算使用，先豪灑4億元成立辦公室，部長更一年出國規劃329天，讓她感嘆「把自己當成外交部兼觀光署，不務正業」。

徐巧芯在臉書表示，她7日質詢唐鳳部長，踢爆了數發部令人不敢恭維的預算使用，數發部成立至今約1.5年，就豪灑4億進行辦公室搬遷，然後還一直出國做一些事不關己的國際活動，「把自己當成外交部兼觀光署，不務正業！」

徐巧芯說，數發部租賃相當昂貴的新光摩天大樓當中繼辦公室，一個月租金500萬元，除了大肆裝潢且採購金額相當不合理，「舉例來說，會議室及新聞發佈室的設備就花了1000多萬元，

她詢問唐鳳部長「會議室有幾間」，得到的答案是「2間」，相當於1間會議室光是設備就要500萬元，「唐鳳部長還大言不慚說這是『簡單的室內裝潢』，太離譜啦」。

她接著透露，數發部出國費用也很離譜，今年規劃32項出國計畫，出國的天數共329天，等於90%時間都不在國內，請問這是在環遊世界嗎，且經費一樣有浮報、濫用的問題。

舉例來說，去韓國首爾的考察，4個人去4天，總共要價46.9萬，平均1人就要11.7萬，更離譜的是到新加坡考察，2個人去4天居然報了34.4萬，平均每個人17.2萬，「住六星級酒店也不至於這麼貴吧，請問錢都花到哪了？」

徐巧芯最後說，儘管唐鳳未來可能不會續任，但這些經費她會持續替人民把關，追出真相。

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