數發部稱「沒搶中繼用地」　民眾黨轟：浪費公帑！試圖卸責

▲民眾黨新聞部主任吳怡萱。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

有關數位發展部不使用南門中繼市場「華光特二」土地設立辦公室，卻發新聞稿澄清「沒有跟東門市場搶中繼用地」，民眾黨發言人吳怡萱痛批，數發部與民爭地在先，卻還倒果為因、試圖卸責，如今「給你又說不要」，如同「點了麵線又棄單」，浪費公帑、全民埋單。

吳怡萱表示，民眾黨主席柯文哲在擔任台北市長任內時，就已經數度行文向國產署表達希望能繼續承租「華光特二」用地，將南門中繼市場保留，改讓東門市場攤商進駐，作為東門市場改建的中繼用地。但國產署幾次回函皆表示「此用地須留給兩機關依法撥用，無法同意延長租用」，而這兩機關就是「數位發展部、國家通訊委員會」。

吳怡萱提及，為了加速東門市場改建期程，台北市政府多次召集議員里長、居民及攤商代表召開協調會，尤其「華光特二」基地下方有歷史遺跡，涉及文資保存需要探勘，國產署就算拿回土地，最快也要等2026年才能正式動工，2030年部會才能搬進去，相較於東門市場拆遷沒有急迫性。但幾經協調後，中央仍執意要回土地，最後不得已「委曲求全」決議移至隔壁的「華光特一」重新興建東門中繼市場。

吳怡萱指出，數位發展部新聞稿中「北市府已決定以華光特一作為東門市場改建中繼用地」沒有搶地是「倒果為因」，等於是將過去協調的過程當作沒發生過，欺騙社會大眾。吳怡萱批評，經過協調後拆掉1.7億的南門中繼市場，再花3500萬蓋一棟新的中繼市場，浪費的全是民脂民膏，沒想到行政院卻在今年一月公告，數發部改與其他部會移至「行二行三」用地，等於要回了土地又不使用，南門中繼市場白拆了。

吳怡萱痛批，超過1.7億蓋成的南門中繼市場，已經形成一個新的飲食生活圈，如今變成一片廢土，若國產署續租讓東門市場攤商直接延用，定會成為中央、地方合作的佳話，如今這結果突顯政府缺乏長期計畫、浪費公帑卻要全民埋單，數發部長唐鳳不該ㄧ句「我們也是被安排的」就輕鬆帶過。