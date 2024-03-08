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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇丹紅與咖啡列同級致癌物　徐巧芯：所以我每天都在吃蘇丹紅？

▲▼國民黨立委徐巧芯受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

「蘇丹紅」食安問題連環爆，行政院食安辦8日表示，蘇丹紅與紅茶、咖啡等都被國際癌症研究機構列為第三類致癌物，致癌風險未定，民眾不必過度恐慌。對此，國民黨立委徐巧芯質疑，她在立法院的日子，一天最起碼要喝兩杯以上的咖啡，「這是什麼鬼話？所以我每天都在吃蘇丹紅？食安辦不能因為失職想要卸責，就聲稱不被許可的致癌物質不用擔憂。」

徐巧芯今日在臉書發文指出，咖啡跟茶想當然耳都是合法的飲品，但蘇丹紅是工業用染料，無論歐盟、美國、台灣都規範不能用在食品當中，被認為有致癌性，怎麼會混為一談？官員怎麼可以如此顛倒是非？如果食安辦覺得這麼安全，又為什麼要禁止添加？

「食安辦不能因為失職想要卸責，就聲稱不被許可的致癌物質不用擔憂。」徐巧芯指出，過去行政院長陳建仁在立院食安專報時說，驗出食安問題的時候，縣市政府「不能立刻公佈」，要等15天以後廠商複驗才能公開；當時她就質疑，驗出食安問題不只是瘦肉精，包括蘇丹紅也是立刻公佈，陳建仁的說法根本胡扯。

徐巧芯表示，現實證明，如果按照陳揆說法，驗出來要15天以後才能公布，那不等於要讓民眾繼續在食安風險內，吃下含有致癌物質的非法添加物？之前陳建仁院長在食安專報有多囂張，現在就有多尷尬，若政府官員繼續每天說風涼話、耍嘴皮，只會讓人民越看越憤怒。

徐巧芯說，最近事情一大堆，除了漲電價與健保費、缺藥問題持續、兩岸風險升高、禁止國人到大陸旅遊、食安問題層出不窮，而且還越來越嚴重，呼籲政府上緊發條，認真檢討改進，不要再一直「嘴秋」了。

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