預言新內閣改組4人去留　吳子嘉：唐鳳下台定了

記者黃翊婷／綜合報導

總統當選人賴清德將在5月20日就職，關於新內閣成員，各界有諸多猜測。《美麗島電子報》董事長吳子嘉預測，數位發展部長唐鳳以及交通部長王國材必定下台，而衛福部長薛瑞元可能不會再當部長，勞動部長許銘春或許會留在政府內，但不會留在勞動部。

▲唐鳳的未來動向受到各界關注。（資料照／記者屠惠剛攝）

吳子嘉7日在政論節目「新聞千里馬」中直言，未來的新內閣，唐鳳百分之百會下台，政府內部人員跟他說，美台金融資訊論壇之後，美方想跟唐鳳合作，包括FBI，因為要抓犯罪，結果唐鳳拒絕了，所以他懷疑唐鳳是能力不足，怕見光死，自然無法留任。

吳子嘉接著說道，衛福部長薛瑞元可能不會繼續擔任部長，而勞動部長許銘春應該還會留在政府內，但不會是在勞動部，勞動部有非常重要的勞動基金，「就是我們的股市介入的勞動基金，這財政部要控制」，金額非常龐大，他不相信賴清德會把這麼重大的一筆錢交給非自己派系的人管理，賴應該會派自己人接手。

▲吳子嘉認為王國材不會留任。（資料照／記者黃克翔攝）

至於交通部，吳子嘉再度斷言，交通部長王國材也一定會下台，畢竟交通部也是金庫，而王不是賴清德那一派的人，所以不可能再當交通部長。

而關於去留爭議，唐鳳7日前往立法院交通委員會質詢進行業務報告時，被問到相關問題，表明尚未收到長官通知，但強調數發部防詐已經有很多的肯定，只是有些方法需要時間才能看到成效，這個時候就會有政治壓力。