嘉義警銀攜手反詐騙　婦女節鮮花致意感謝女力

▲▼ 嘉市一分局阻詐表揚同步婦女節，由分局長何明祥(圖左4)向女行員致意送上鮮花 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市一分局113年3月8日前往轄內金融機構表揚成功阻詐的行員，由於資料顯示超過半數的行員是女性，恰巧為38國際婦女節，又被稱作女神節，因此分局長何明祥率領偵查隊長洪茂發、北興所所長蔡明坤及長榮所副所長王文智等人，準備了鮮花及面膜送給辛勞的行員們，讓大家都是漂漂亮亮又倍受寵愛的女神，而警方的鮮花及攝影人員讓一旁的民眾誤以為是求婚現場，驚呼：「這也太驚喜了吧！」行員也開玩笑地說：「這鮮花跟禮物不是詐騙集團送來的喔！」。

日前台新銀行嘉義分行遇上1名陳姓女子，臨櫃欲匯款美金6萬8,000元(約新臺幣213萬元)，行員關懷詢問陳女用途為何，陳女表示因為自己最近即將與外籍男友辦理結婚所需的各項費用，行員覺得有異，於是通報長榮所員警前往，經了解陳女是在網路上認識外籍男友，雙方相談甚歡並決定要共組家庭，惟男友表示要移民來臺灣需要許多手續及費用，經警方出示許多新聞案例並向陳女說明這是詐騙集團慣用手法，陳女才驚覺自己差點掉進愛情陷阱內。

另1名陳姓男子也在網路上認識自稱在外國工作的華僑，雙方以男女朋友互稱，而對方近日表示要寄送紀念品來臺灣，惟需一筆運費，因此陳男前往銀行欲匯款美金100元(約新臺幣3100元)，而匯款理由讓行員察覺異狀，與警方一同關懷提問，才使陳男打消匯款念頭，成功攔阻詐騙。

分局長何明祥表示網路交友不談錢，詐騙集團接近的對象不分性別，也不分金額多寡，不論是何種理由要求匯款，千萬別被甜言蜜語沖昏頭，有任何詐騙疑慮，請撥打110或165求證，警方亦將持續秉持強勢執法決心，保障民眾之財產安全！