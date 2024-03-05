許效舜、廖威廉南投錄節目　警邀拍短片幽默宣導阻詐

▲南投警分局攜手藝人許效舜、廖威廉拍攝反詐騙宣導短片。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

資深藝人許效舜及廖威廉日前赴南投縣進行節目錄影，南投警分局趁機邀請兩人共同拍攝識詐宣導短片，針對近期常見的民眾手機收到詐騙簡訊或接獲假投資詐騙來電，呼籲務必多方查證，請勿馬上匯款，並透過幽默風趣的口吻，以貼近民心的方式進行宣導。

南投分局表示，許效舜、廖威廉在短片中以充滿特色的詼諧言語進行宣導，讓民眾可在會心一笑之餘，記下其中的叮嚀，同時呼籲「投資有風險，利用網路、手機、不明群組及來路不明的管道投資，更是害自己的荷包落入詐騙集團口袋」，對於任何提及金錢的訊息，都應提高警覺，如有任何疑慮請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，以免成為詐騙集團眼中的肥羊，後悔莫及。

埔里警分局方面，日前也延續「入班入校」規劃，前往轄內大成國中辦理「識詐」專題宣講，並輔以宣導「反毒」觀念，希望能向年輕學生宣導最新的防詐騙資訊及預防之道，培養「識詐反毒小先鋒」。

埔里警方透過案例分析，介紹新興毒品所呈現態樣及危害，也詳細講解「假求職」、「假交友」及「假網拍」等學生族群中最常見3種詐騙手法，藉由「減少接觸」、「減少誤信」及「減少損害」的「三減」策略，提醒學生應注意來源不明的訊息、網站，確保學生不被詐騙集團利用或欺騙，並強化對詐騙、毒品等犯罪的認知和警覺性；埔里分局提醒家長也應多留意孩子網路行為及交友情形，如有接獲不明來電、簡訊或LINE訊息，請務必仔細求證來電者為何，切勿隨意依其指示操作ATM，並牢記防詐3步驟「冷靜、查證、報警」，善用165防詐騙專線諮詢。