嘉義市警攜手網紅直播主　倉儲賣場詐騙問答闖關

▲▼ 嘉義在地網紅商家「疲老闆」，攜手嘉義市警局第一分局，扮演一日分局長向粉絲反詐宣導 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局為擴大反詐騙宣導廣度，分局長何明祥特邀請在地商家兼擁有23萬追蹤數的網紅直播主「疲老闆」同台，藉由在倉儲賣場詼諧的詐騙問答闖關活動，向現場採買的民眾以及網路上觀看直播的觀眾宣導詐騙手法，分局長並頒發一日分局長的頭銜給「疲老闆」，逗趣的說話方式及肢體動作，讓民眾笑稱這個警察真「頑疲」。

現今網路發達，民眾人手一機隨時上網十分便利，但詐騙也藉機接近民眾，以「假投資」、「假交友」、「假除分期付款」等手法較常見，而當中又以「假投資」的財損金額最高，詐騙集團經常透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，並假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，誆稱「保證獲利」、「穩賺不賠」，並架設假投資網站或是APP，美化數據及數字營造獲利的假象，更會以「小額出金獲利」來讓民眾深信不疑投入大筆錢財，因此提醒民眾，投資應透過合法管道，更勿輕信網友來路不明之投資管道。

分局長何明祥表示，由於犯罪手法不斷推陳出新，若疏於查證即可能受騙上當，有任何疑問保持「一聽，二掛，三查證」的原則，撥打110或165求證，警方亦將持續秉持強勢執法決心，保障民眾之財產安全！