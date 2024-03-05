嘉市警勤走社區宣導反詐　「保證獲利一定是詐騙」

▲嘉義市興安所所長林建文勤走社區做里民宣導 。（圖／嘉義市警局第二分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



「所長，今天又遇到你了」，冒雨參加健走活動的民眾遇見昨晚才在社區所有權區分大會上大聲宣導的所長，不禁上前問候打氣。嘉義市政府警察局第二分局興安所於本周頻頻出現在轄內社區活動宣導，由於所長每次都是賣力宣講，讓民眾印象相當深刻，也對於宣導內容相當熟稔，也直言自己都聽到能當種子教官了。

▲ 嘉義市興安所員警向里民宣導反詐騙。（圖／嘉義市警局第二分局提供）

「保證獲利，一定是詐騙；群組每天報明牌，一定是詐騙；去銀行匯款還不能跟行員說是要投資，一定是詐騙」，嘉義市興村里內一處社區所有權區分會議上，興安所所長林建文以簡單扼要的反詐訣竅作為開場，緊接著將近期轄內發生的假投資真實案例、詐騙手法鉅細靡遺向居民一一剖析，一旁還有員警當上課助教，在居民有疑問時立即解答。

隔天興安里內的健走活動，不畏低溫及降雨的民眾齊聚一堂，正準備健走並一睹雨中黃花風鈴木的別緻美景，「拿公文要來你家監管財物，絕對就是詐騙!」熟悉的所長宣導聲音又再響起，現場長者也相當踴躍，分享過往曾經接獲可疑電話的經驗，有了民眾的踴躍分享也讓這場宣導增添了幾分熱絡。

嘉義市政府警察局第二分局表示，深入社區傳達反詐宣導資訊是當前重點工作，掌握社區活動變得格外重要。由於假投資詐騙在社群媒體上的廣告內容相當多元，不論是利用財經名人照片假冒名人保證代言、或是製作炫富影片營造絕對獲利的假象，致使民眾誤以為找到了相當穩固的獲利管道，進而將畢身積蓄投入其中，尤其以退休族群損失更是慘重。然而遭詐騙的高風險對象就隱身在社區當中，只能透過警方不斷地進入社區進行宣導，期望能將宣導資訊透過鄰里長、居民口耳相傳，使得反詐資訊遍地開花，警民齊心識詐、反詐。