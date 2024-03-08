男友路上狂抓奶「還想脫衣服」　妹子沒拒絕！全場愣：有病吧

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者朱祖儀／綜合報導

情侶間常常會摸來摸去，不過應該要注意場合和分寸。一名女網友抱怨，男友在外面隨時都想抓她的胸部，甚至會想要脫掉她的衣服，但她又怕拒絕會惹得對方不高興，不知道該怎麼辦。文章曝光網友一片罵聲，「有病嗎？太不尊重人了吧」、「傻眼！這種男的就放生啊」。

原PO在Dcard發文表示，男友在外面隨時都想要抓她的胸部，還會伸進衣服裡面愛撫，甚至誇張到想要脫她的衣服。雖然她心裡不排斥親密接觸，可是很怕被發現，卻也擔心拒絕的話會惹得對方不開心，不知道該怎麼辦？

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原PO還說，自己看到旁邊沒有人的時候，偶爾也會想要摸男友，可是對方卻頻頻閃躲，同樣讓她覺得不開心，「為何他可以我不可以？女人比較難整理捏！」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



文章曝光後，網友全都看傻，「至少也去廁所之類的吧」、「有病吧，這種在外面真的非常難看，男女都是。之前逛購物中心前面一對情侶就是，以為沒人，男的手就從腰往下開始捏屁股，接著還繼續往裡面，看到覺得超噁」、「這麼不尊重妳的男友留著幹嘛？現在人人都有手機，他不怕這樣抓妳奶被別人偷錄影嗎？只顧自己爽但都不在乎後果？」「克制不住自己的小頭，又不尊重女友身體，可以跟他談談，還是這樣的話，就…放生吧」、「沒錢開房哦，分手」、「在外面脫衣服？這是看片看到壞掉了吧」。

先前也有一名女網友在Dcard抱怨，在家裡不習慣穿內衣，男友就經常撥弄她的胸部，讓她氣喊「就算是要調情也一點感覺都沒有！真的超級不舒服！」雖然曾多次勸阻對方，可是一點用都沒有。當時就有不少人建議，可以反制回去，「用他的方法反擊啊，你也用力捏回去啊，看他下次還敢不敢」、「他摸你，你就弄回去，讓他常常不被人尊重的滋味」。