男友拿假鈔買毒品後神隱　害她一起遭囚84小時餵藥凌虐

▲高雄男子拿假鈔買毒品遭拘禁凌虐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名呂姓男子拿著假鈔向葉姓男子買毒品，害葉男無法把錢繳給上游，氣的準備找呂男算帳，剛好呂男的女友小莉（化名）與呂男吵架，想去葉男的女友家投宿，葉男於是趁機控制住小莉，並拿槍、呼巴掌恐嚇她「如果不交人的話，要帶妳上山活埋」，小莉只好供出呂男下落，呂男後來也被凌虐、拘禁了84小時才獲釋，法院審理後，依妨礙自由罪判處葉男徒刑9月。

判決指出，葉男是在2021年5月間向上游的游姓男子拿了一批毒品賣給呂男，沒想到呂男竟拿假鈔給他，葉男氣得想找呂男算帳，呂男卻神隱避不見面，同年5月24日晚間，葉男得知呂男的女友小莉和呂吵架，小莉想要來葉的女友家借住，於是葉男趕緊找了游姓、花姓、蔡姓、王姓等友人來幫忙，先設法控制住小莉。

葉男等人不斷追問小莉呂男的下落，但小莉不配合，葉男等人於是先呼了小莉一巴掌，又故意在她面前持槍拉滑套嗆聲「如果不交人的話，要帶你去山上活埋」、「如果你不想討皮肉痛，你就說出來」，小莉迫於無奈，只好帶著葉男等人去呂男住處，也順利抓到呂男。

葉男等人為了逼呂男付錢，於是把呂男、小莉兩人押到一處店鋪，把呂男綁在椅子上，拳打腳踢，還用木棍、電擊棒毆打他，小莉則因害怕哭喊，也被葉男等人餵食藥物，後來呂男、小莉想盡辦法湊了17萬多，兩人在被拘禁、凌虐84小時後終於獲釋。

獲釋的兩人後來也報警，警方循線逮捕葉男等人，法院審理時，葉男辯稱沒有強制拘禁呂男和小莉，是他們先嗆聲說要輸贏，他才出手教訓兩人，但法官根據相關事證，不採信葉男等人的說詞，審理後依妨礙自由罪判處他徒刑9月，其餘共犯則分處7到9月不等徒刑，全案可上訴。