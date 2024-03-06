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快訊／北市府女科員涉販毒　和幕後男友同聲喊冤：只是自用

▲▼ 台北市政府社會局劉姓女科員，涉嫌與毒蟲周姓男友合作，販賣二級毒品大麻。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市政府社會局劉姓女科員，涉嫌與毒蟲周姓男友販毒，遭警方移送台北地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

台北市政府社會局劉姓女科員，涉嫌與毒蟲周姓男友合作，販賣二級毒品大麻，還選在市府大樓內公然交易，台北市警大安分局6日展開搜索行動，查扣約50公克大麻，據了解，劉女和周男坦承持有毒品，但辯稱只是自用吸食，否認販毒，警方晚間將2人移送台北地檢署，等候檢察官複訊。

全案案起因於大安分局日前在執行臨檢盤查勤務時，意外在1名男子車上發現大麻，男子坦承才剛買來沒多久就被查獲，警方溯源查出，販毒的是在市府任職的社會局劉姓女科員。

經報請檢察官指揮後續偵辦，為確認先前查獲的持毒男子說法，先明查暗訪，確認毒品交易的聯絡方式屬劉女所有，交易地點的確就在市府大樓內的民眾洽公區域，整個過程都被監視器清楚拍下來，專案小組對劉女的大膽行徑也感到不可思議。

大安分局幹員6日持搜索票與拘票，前往將正要出門上班的劉女攔下，搜索劉女住處以及在市府內的辦公座位，另外同步在劉女的周姓男友住處找到約50公克的大麻與吸食器具，全案朝持有販賣二級毒品等罪嫌偵辦中。

面對社會局1名女科員販毒遭逮，台北市政府副發言人郭音蘭超早表示，蔣萬安第一時間知悉後非常重視，立刻下令全力配合檢調偵查，務求勿枉勿縱；如有違法情事，絕不寬貸、絕不護短，一定嚴懲嚴辦，也當即要求社會局，即刻移送懲戒。

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