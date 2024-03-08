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大陸 大陸焦點 特派現場

趙樂際發表陸人大常委報告　2024要「堅決維護國家主權」

▲▼ 趙樂際,大陸兩會,2024兩會,大陸全國兩會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲趙樂際在發表報告。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸第十四屆全國人大二次會議第二次全體會議，今（8）早在北京舉行。大陸全國人大常委委員長趙樂際在報告時，未特別談到兩岸內容，而是強調2024年會運用法治方式，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

趙樂際先是回顧過去一年的工作，當中提到運用法治方式展開涉外鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

趙樂際介紹，在完善國家安全立法方面，修訂「反間諜法」，將防範化解風險的關口前移，豐富反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭的法律工具箱；修訂「保守國家秘密法」，健全保密管理制度和監管措施。

在加強涉外法制建設層面，趙樂際指出，制定外國國家豁免法，對涉及外國國家及其財產民事案件的管轄作出全面系統規定，填補涉外領域相關立法空白；修改民事訴訟法，完善涉外民事訴訟程序，適當擴大法院對涉外民事案件的管轄範圍，推動營造市場化、法治化、國際化營商環境。

▲▼2024兩會,大陸兩會,趙樂際, 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼趙樂際。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼2024兩會,大陸兩會,趙樂際, 。（圖／記者蔡儀潔攝）

談及2024主要任務，趙樂際表示，會拓展深化人大對外交往，更好服務中國特色大國外交；與外國議會展開多層次、多渠道、多領域、多形式的交流合作；積極主動、精准有效對外宣介中國；運用法治方式開展涉外鬥爭，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

據趙樂際介紹，大陸全國人大常委一年來，共審議法律案34件，通過其中21件，包括制定法律6件、修改法律8件、作出有關法律問題和重大問題的決定7件；終止審議法律案1件；決定批准或加入條約、重要協定10件。目前，大陸現行有效的法律共300件。

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