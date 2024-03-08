陸最高院搬「刑法二十條」　77人因「正當防衛」致傷亡被判無罪

▲大陸最高法院院長張軍。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸最高法院院長張軍今（8）日在2024全國人大會議上進行工作報告。張軍表示，「法不能向不法讓步不是口號，第二十條（刑法）已被喚醒，還要持續落到實處。」據了解，大陸是在2020年8月制發依法適用正當防衛的指導意見，自2021年至2023年，共有77人被法院以「正當防衛」宣判無罪。

張軍舉例，付某酒後夜間到馬某家砸門、叫囂殺人，馬某告知其找錯人並報警，付某不予理會並砸碎多片窗玻璃，馬某持刀出門制止，付某與其廝打，馬某手、背部受傷，付某被刀傷多處致失血性休克死亡，法院認定馬某屬正當防衛，宣告其無罪。

根據大陸刑法第二十條條文顯示，為了使國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產和其他權利免受正在進行的不法侵害，而採取的制止不法侵害的行為，對不法侵害人造成損害的，屬於正當防衛，不負刑事責任。

條文指出，正當防衛明顯超過必要限度造成重大損害的，應當負刑事責任，但是應當減輕或者免除處罰。對正在進行行凶、殺人、搶劫、強姦、綁架以及其他嚴重危及人身安全的暴力犯罪，採取防衛行為，造成不法侵害人傷亡的，不屬於防衛過當，不負刑事責任。