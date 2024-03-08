金廈漁船案影響民間交流？　江蘇台辦主任：情緒會冷靜

記者蔡儀潔／北京報導

江蘇省台辦主任練月琴今（8）早以人大代表身分，在北京參加大陸全國兩會。談及今年以來的衝突事件是否影響兩岸交流，她表示，民間情緒可能會存在一段時間，但相信大家會逐漸冷靜下來，「正面力量還是在主流。」

▲江蘇省台辦主任練月琴。（圖／記者蔡儀潔攝）

練月琴指出，兩岸融合不僅是大陸同胞的責任，也是台灣同胞的責任，要融合發展首先得要交流交往，以增進彼此了解和理解，才會建立起信任基礎，只有相互信任，才有可能融合發展，而彼此融合是兩岸關係和平發展的必然管道。

今年開局以來，兩岸關係陷入冰凍，金廈漁船事件仍未落幕，民間對立情緒上升，外界擔憂去年「回暖」的民間交流再度受挫。

對此，練月琴指出，兩岸關係如果處理不好的話，確實會影響到民間情緒，可能也會存在一段時間。

練月琴話鋒一轉稱，要相信無論是大陸同胞，還是台灣同胞，都有共同的中華傳統文化價值觀，互相包容和尊重，過一段時間後，大家會冷靜去思考，「正面力量還是在主流。」

▲趙樂際在發表工作報告。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸第十四屆全國人大二次會議第二次全體會議，今早在北京人民大會堂舉行，大陸全國人大常委委員長趙樂際、最高人民法院院長張軍和最高人民檢察院院長應勇相繼發表工作報告。