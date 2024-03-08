陸最高法院、檢察院發表報告　為台胞台企「提供優質法律服務」

▲張軍在發表工作報告。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸最高人民法院院長張軍和最高人民檢察院檢察長應勇，今（8）早在兩會分別發表工作報告。會上指出，去年審結涉港澳台案件2.5萬件，按年下降5.8%；指導福建檢察機關制定服務兩岸融合發展示範區建設意見，為台胞台企提供優質法律服務。

大陸第十四屆全國人大二次會議第二次全體會議，今早在北京人民大會堂舉行。張軍在會上發表大陸最高人民法院工作報告，當中在回顧2023年工作時提到，強化港澳台同胞、海外僑胞和歸僑僑眷合法權益保障。

報告指出，大陸最高人民法院審結涉港澳台案件2.5萬件，按年下降5.8%，並舉例稱，林姓台商將合作公司訴至法院，台胞調解員以同鄉同音優勢，促成調解，維護爭訟雙方合法權益。

在2024工作安排方面，張軍強調，要持續優化民營經濟發展壯大法治環境；踐行新時代「楓橋經驗」，促推訴源治理，做實指導調解，大力創建「楓橋式人民法庭」；推進司法作風問題專項整治，嚴懲司法腐敗，加強法院廉潔文化建設，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

應勇在發表最高人民檢察院工作報告時，提到2023年切實維護了港澳台同胞、海外僑胞和歸僑僑眷合法權益，依法辦理涉港澳台和涉僑案件；指導福建檢察機關制定服務兩岸融合發展示範區建設意見，為台胞台企提供優質法律服務。

至於2024年的工作安排，應勇表示，會全力投入更高水平的平安中國建設，依法嚴懲危害國家安全犯罪、嚴重暴力犯罪、重大毒品犯罪和嚴重經濟犯罪，不斷增強人民群眾安全感。

應勇還指出，會依法推進常態化掃黑除惡鬥爭，打早打小、打準打實，不降格、不拔高。完善監檢銜接機制，推進反腐敗鬥爭。

在法制保障經濟發展方面，應勇強調，會展開「檢察護企」專項行動，用法治增強企業發展信心。從嚴懲治金融犯罪，服務金融高質量發展。強化反壟斷和反不正當競爭司法，促進建設全國統一大市場。加強關鍵核心技術、新興產業領域知識產權司法保護，服務新質生產力加快發展。