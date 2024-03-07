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大陸 大陸焦點 特派現場

從李強到王毅的涉台講話　分析：更強硬但「和平統一」不會變

▲▼ 王毅,2024兩會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲王毅今早出席大陸外長記者會。（圖／記者蔡儀潔攝）

 記者蔡儀潔／北京報導

台海問題一直是大陸兩會的觀察重點，從總理李強的報告到外長王毅的記者會，台灣學者向《東森新媒體ETtoday》分析，大陸近期對台政策更為強硬，反台獨也上升至國際層面，但「和平統一」政策不會改變。

主權問題更突出

王毅今（7）早回答台灣問題時，開篇就下重話，稱2024大選只是「中國的一個地方選舉」，改變不了台灣是中國一部分的基本事實；如果現在還有人縱容支持台獨，那就是挑戰中國的主權。

中國文化大學社科院院長趙建民指出，今年以來發生的兩岸事件，特別是金廈漁船風波，陸方舉動基本是做「主權和管理權宣示」，譬如否認禁、限制水域等，可見現在無論對台還是對美的，政策都側重在主權問題。

▲▼ 李強,2024兩會,大陸兩會,大陸全國兩會,李強總理。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲李強5日發表2024政府工作報告。（圖／記者蔡儀潔攝）

國際層面反台獨

李強在政府工作報告中，提到堅決反對 「台獨」分裂和外來干涉。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，這句話比起去年的工作報告中的「反獨促統」，語氣和用詞均有所加重。

王毅今日在外長記者會中，也以大篇幅抨擊台獨分裂勢力，譬如稱其是「台海和平穩定的最大的破壞性因素」，還提出要真正維護台海和平的話，就必須旗幟鮮明地反對台獨，堅持一個中國原則。

王毅語氣堅定地說，「我們的底線也很清楚，那就是絕不允許台灣從祖國分裂出去，台灣島內誰想搞台獨，必將遭到歷史的清算。」

陸方公開對「台獨分裂勢力」下重話已不是新鮮事，不過，趙建民指出，今年王毅講話中不同的地方在於，他特別提到台灣大選後，有180多個國家和國際組織，重申堅持一個中國原則，甚至提出新說法「大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的全家福」。

趙建民認為，大陸如今將「反台獨」拉高到國際層面，組織重新表述「一中」的聯盟，不單只是要求表態支持「一中原則」，還要求表述台灣是中國的一部分，以反擊「維持現狀」同盟。

▲▼李強,2024兩會,大陸兩會,大陸全國兩會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲李強報告引發外界「和平統一」的諸多議論。（資料圖／記者蔡儀潔攝）

「和平統一」不會變

這兩天「和平統一」說法是吵得沸沸揚揚，起源是李強在政府工作報告中，刪除了過往慣例出現的「和平統一」用詞，以「推進祖國統一大業」取代過去常用的「推進祖國和平統一進程」。不少評論指出，北京欲藉此強化對台手段。

不過，在今日的外長記者會中，王毅重申對台政策是「繼續以最大誠意爭取和平統一」。大陸國家主席習近平6日下團組時也指出，要不斷壯大「反獨促統」力量，共同推進「祖國和平統一」進程。

這矛盾嗎？趙建民分析道，「和平統一」這四個字的政策是不會改變的，若改變不僅引發兩岸震動，而且國際也不允許北京改變。

趙建民話鋒一轉稱，不過要關注，大陸對「武力統一」的準備比以往更多更大，今年設置的GDP增長目標為5%，而軍費增幅7.2％至1兆6655.4億元人民幣，較習近平上任時增加2倍。

趙建民指出，王毅今天強調的「最大誠意」，其實潛台詞是不會放棄武力統一，而且準備還在持續增加中。

另外，政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心副主任王信賢在「解析2024年中共全國兩會」座談會上同樣指出，今年李強報告沒有提到「和平統一」，但其實是被拆開來說，「推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業」。

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