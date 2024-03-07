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大陸 大陸焦點 特派現場

兩會側寫／王毅「回鍋」記者會爆滿　認出「科目三」外媒全場大笑

記者蔡儀潔／北京報導

外長記者會一直是大陸兩會的重頭戲，尤其是今年由「回鍋」的王毅主持，吸引數百名記者到場，其中外媒人數明顯增加，他在提問環節還一眼認出跳「科目三」的阿拉伯記者，引來全場大笑。在離場時，再度有記者喊「要斷台灣幾個邦交國」等問題，他則是揮揮手快步離場。

▲▼ 2024兩會,外長記者會。（圖／記者蔡儀潔攝、翻攝自抖音）

▲記者會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

今早的北京梅地亞媒體中心，宛如小小「地球村」，各國媒體用不同語言，討論今日備受矚目的外長記者會，尤其是總理記者會被取消後，這場能直接交流的採訪場合顯得更為珍貴，因此不少人一早就來排隊，將迴廊繞成一個大圈，排在隊伍最前方的記者表示，他早上6時許就到場。

活動上午10時開始，不過8時許，現場2、300個座位已經座無虛席，晚到的媒體只能在後方靠牆站立。

▲▼ 王毅。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲王毅認出「科目三」外媒。（圖／記者蔡儀潔攝）

今年是王毅這位「外交老將」第十次主持外長記者會，面對大陣仗的記者大軍，他顯得從容淡定，面對各種外交問題，答案也是信手拈來。

有趣的是，王毅在面對最後一個提問時，他開玩笑說，「我在短視頻看到過你跳『科目三』，還繼續跳嗎？」，引發全場大笑，算是嚴肅的現場難得的輕鬆環節。

▲▼ 2024兩會,外長記者會。（圖／記者蔡儀潔攝、翻攝自抖音）

▲▼跳「科目三」的阿拉伯記者深受大陸民眾歡迎，社交帳號擁有超過10萬粉絲。（圖／記者蔡儀潔攝、翻攝自抖音）

▲▼ 2024兩會,外長記者會。（圖／記者蔡儀潔攝、翻攝自抖音）

該名記者是中阿衛視駐華特派方浩明，他問道，「您認為新時代中國故事的亮點和重點是什麼？講好中國故事有何重要意義？外國記者在講好中國故事方面又能發揮什麼樣的作用？」

王毅爾後回說，越來越多的「洋網紅」分享在中國的所見所聞，歡迎更多外國朋友一起來講述充滿活力的中國故事。

對於被王毅cue到一事，方浩明受訪指出，很高興外長記得此事，「科目三」也是「中國故事」的一部分，他之所以去跳就是希望能融入中國社會，了解當地民眾，宣傳「中國故事」，希望以後有什麼火爆的舞蹈，外國記者也能一起參與。

「科目三」歡樂氛圍後，王毅宣布結束記者會，離場時大批媒體已經就定位，隔著高大的「安保人牆」，大聲喊出「最想問的問題」，包括秦剛為什麼被免職、下一位「接棒」的外長是誰等，甚至有記者喊出「要斷台灣幾個邦交國」。

對於這些問題，王毅均未回應，而是揮揮手大步離場，留下懸念。

去年7月，時任外交部長秦剛被解職，至今未公開現身，成為全球熱議的「驚天大謎團」，而才交棒沒多久的王毅再度上任，70歲的他成為大陸第一個「回鍋」外長。

下一個王毅是誰？全世界都在猜，熱度最高的人選包括中聯部長劉建超、外交部副部長馬朝旭及駐美大使謝峰。

政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任寇健文指出，綜觀中國大陸外交體系，「隨著秦剛的下台，中國大陸外交系統接班完全被打亂，目前來看，王毅是習最信任的人也無可取代。」

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