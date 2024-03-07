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正妹竟是殺人犯！蛇蠍美人靠「大奶昔」成人氣女公關　今狠殺夫妻

正妹竟是殺人犯！蛇蠍美人靠「大奶昔」成人氣女公關　今狠殺夫妻

▲正妹竟是殺人犯！莫拉蕾絲與同夥狠殺一對夫婦。（翻自livedoor）

圖文／鏡週刊

日本東京在今年1月發生一起駭人聽聞的命案，一對夫妻的遺體被發現在自家床底下，警方調查後發現，30歲菲律賓女子莫拉蕾絲與34歲男子德拉克魯斯涉嫌重大，兩人近日被依殺人罪與入侵民宅罪遭到逮捕。

據《集英社》報導，警方調查發現，莫拉蕾絲在犯案前，跑去大賣場買了好幾把菜刀，之後和德拉克魯斯一起埋伏在受害夫妻的家門外。待犯案當天下午4點多，這對夫妻回到家，相信這對夫妻進門後不久，就遭到莫拉蕾絲與德拉克魯斯攻擊，兩人不僅闖進死者夫妻的3層樓家，更當場殺死夫妻，並將兩人遺體藏於床底下。

莫拉蕾絲在犯案後，暫時住在住家附近的旅館，隨後逃至福島縣。警方接獲報案後，立刻追蹤莫拉蕾絲的行蹤，並在1月19日將其逮捕。報導也指出，莫拉蕾絲和死者夫妻的大兒子曾有過交往，莫拉蕾絲在犯案時，還故意發簡訊給這位大兒子「你吃飯了嗎？」、「肚子好餓」，企圖製造不在場證明。

正妹竟是殺人犯！蛇蠍美人靠「大奶昔」成人氣女公關　今狠殺夫妻

▲莫拉蕾絲靠「大奶昔」成人氣女公關。（翻自livedoor）

報導稱，莫拉蕾絲在2017年跟日本男子假結婚後進入日本，之後更成為酒店紅牌女公關，大家對她的評語都是「人長得又高，奶又大」。不過莫拉蕾絲和身邊多人都有金錢糾紛，除了同事，連死者夫妻的長男、也就是前男友都和莫拉蕾絲有金錢問題。

據悉死者夫婦在東京經營會員制酒吧，至於莫拉蕾絲等人的殺人動機為何，目前警方正在調查中。但另一方面，莫拉蕾絲和同夥德拉克魯斯在面對警方偵訊時，皆否認殺人。

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