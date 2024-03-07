指甲剪到流血！離譜看護「隨便包一包」當沒事　患者手指壞死截肢

▲南韓一名看護為老年癡呆患者剪指甲，卻因造成出血導致病患手指壞死截肢。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓發生一起離譜的看護糾紛！一名高齡七旬的看護在某療養院為79歲的病患剪指甲，過程中卻不慎剪到手指導致出血，然而為了掩蓋自己的過失，她竟然「隨便包一包」就當作沒事，最後造成該名病患手指壞死，最終被判處緩刑。

根據韓媒《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓法律界人士今（7）日指出，首爾北部地方法院刑事5單獨庭（部長法官為李碩載）針對上述案件進行審判，最後判處現年76歲的柳姓看護拘役6個月、緩刑2年。

檢方調查指出，76歲的柳某在首爾特別市東大門區某療養院擔任看護，2022年4月13日她負責為罹患老年癡呆的79歲崔姓病患剪指甲，然而過程中卻因操作指甲剪不慎，而將崔姓病患左手食指下端皮膚剪到流血。

年近八旬的崔某由於罹患老年癡呆，根本無法與他人正常交談，包括和他人表達自己的感受，自然也就無法向其他醫療人員透露自己的指甲被看護剪到流血。

為了隱瞞自己的錯誤，柳姓看護只是簡單地為傷口消毒、實施簡單的包紮，讓崔姓病患戴上手套後，就好像沒有這回事般，且並未向其他醫療人員轉達實情。

由於無法及時得到妥善治療，崔姓病患左手手指出現血液循環障礙，最後導致壞死，只能截肢。

針對此案判刑標準，法官表示，柳姓看護所造成的傷害較為重大，且與受害者始終無法達成和解，不過參酌其並沒有其他前科，因此判處拘役6個月、緩刑2年。