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日本熊本縣知事選戰開跑　料聚焦台積電相關議題

▲▼ 台積電熊本廠今（2/24）日開幕，廠區門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電熊本廠2月開幕。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社東京7日綜合外電報導

日本熊本縣知事選舉今天公告，之前宣布會投入選戰的4名新人，今天上午均已登記參選。日媒預測，選戰的焦點之一包含台積電進駐當地後伴隨而來的人才與基礎建設等議題。

「熊本日日新聞」報導，58歲的前高中教師宮川一彥、58歲的前熊本市長幸山政史、46歲的建設公司社長毛利秀德、49歲的熊本縣前副知事木村敬，今天上午已依序登記參選。

日本放送協會（NHK）報導，這4人均為無黨籍，不過前熊本市長幸山政史受到在野黨立憲民主黨、共產黨、國民民主黨、社民黨的各地方組織自主性支援。

而熊本縣前副知事木村敬則受到執政聯盟自民黨與公明黨所推薦。

目前是第4任期的熊本縣知事蒲島郁夫，任期將於2024年4月15日期滿，由於他已宣布不尋求連任，這次選戰是睽違16年由新人角逐知事職位。

報導指出，這次選戰預料聚焦幾項議題，包含台積電進駐熊本縣後如何確保延攬人才以及完善基礎設施、2016年熊本地震等災後重建及復興工作。

此外，教育與育兒的支援政策也預料成為候選人討論的議題。

「讀賣新聞」分析，這次選戰的時間點正逢自民黨「政治與金錢」問題受到外界強烈關注，加上朝野分別有推薦或自主性支持的人選，因此選舉態勢往「朝野對決」方向發展。

而今年4月即將卸下知事一職的蒲島雖表態不參選，不過他曾在集會中公開支持以前任教於東京大學時的學生木村敬。

這次選舉將於3月24日投開票。

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