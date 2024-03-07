南韓超過一萬名醫師罷工！政府開放護理師CPR 　健保投入1882億韓元

▲南韓100間教學醫院中已有超過1萬名住院醫師離開工作崗位。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府從2月起祭出醫療改革政策，透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，卻遭到住院與實習醫師集體罷工反對。截至昨（6）日，共有超過1萬1千名醫師離開工作崗位，為了填補罷工所引發的醫療空缺，政府決定在健保財政上投入1882億韓元，同時允許護理師實施心肺復甦術、進行超音波檢查。

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部今（7）日表示，為了填補住院醫師集體罷工引發的醫療人力空缺，在政府召開中央災難安全對策本部會議後，決定在健保財政上投入1882億韓元的費用，針對罷工可能邁入長期化的狀況下，這筆費用被用來協助維持非常診療體系的運作，包括推動事後補償來鼓勵維持「重症患者診療體系」、積極提供診療的醫療機構。

至於教授等主治醫師在緊急情況下「共體時艱」、診療重症患者，也包含在政策支援金內。南韓保健福祉部健康保險政策局長李仲奎（音譯）表示，「1882億韓元的費用將從下周起、在一個月內投入，若目前的狀況在之後仍延續，則每個月將會提供相同規模金額的支援。」

根據南韓保健福祉部書面調查100間教學醫院（住院醫師總共有1萬2225名）的結果，截至6日上午11時，高達1萬1219人離開工作崗位、放棄續約，佔總體91.8%。

為了填補醫療人力空缺，南韓保健福祉部7日公佈修訂「護理師業務相關示範事業完善指針」，從明（8）日起護理師依照熟練程度和資格等，允許針對急診患者實施心肺復甦術、投藥、抽取血液等各種檢體、進行心電圖或超音波檢查、進行新冠肺炎檢查等，上述項目在罷工前只限定醫師才能進行，護理師一旦越權恐有違法爭議。

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