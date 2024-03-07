慘遭3國中生勒索強盜！日本22歲男大生逃跑飛簷走壁　墜樓慘死

記者羅翊宬／編譯

日本今年2月發生駭人聽聞的事件，一名22歲的男大生在半路上慘遭3名就讀國中的學生勒索取財，身上貴重財物全被洗劫一空，然而在逃走的過程中，卻疑似失足而不慎墜樓、倒臥街邊，送醫後仍宣告傷重不治，目前警方已經逮捕犯案的2人。

根據《日本放送協會》，大阪府大阪市中央區瓦屋町2月12日發生「勒索強盜」案，來自滋賀縣草津市的22歲大學生太田岳遭到3名國中生搶劫，身上財物全部洗劫一空。

警方調查指出，太田岳從一棟7層樓建築跳躍至隔壁4層樓建築的屋頂，疑似逃亡過程中失足墜樓。

警方調閱防盜監視器，發現在太田岳墜樓前，一名形跡可疑的年輕女性正在行走，於是將該名女子視為案件嫌疑人，進行調查。

調查結果證實，3名國中少年、少女確實和太田岳的死亡有關，因此警方今（7）日以強盜致死等嫌疑逮捕15歲少年、14歲少女，至於另一名13歲少年則轉介至兒童相談所。

由於警方在調閱通聯紀錄後，發現死亡的男大生太田岳今年2月在社群網路（SNS）上和涉案的國中少女認識，因此將會進一步調查兩人之間的關係。針對此次案件，被逮捕的少女承認犯案，至於少年則否認部分嫌疑。

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