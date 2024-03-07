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路上驚見「小小王蟲」搭順風車　日網齊喊：趕快把牠送回去

▲▼路上驚見「小小王蟲」搭順風車　日網笑喊：趕快把牠送回去。（圖／翻攝X）

▲日本一輛小貨車竟然載著「小王蟲」的模型。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

日本一名網友分享有趣照片，只見路上一輛小貨車的後斗，竟然載著宮崎駿經典動畫電影「風之谷」的王蟲，雖然只是縮小版模型，卻讓熟悉吉卜力作品的網友們紛紛湧入留言，「趕快把牠送回去啊！」

X帳號「昭和の乙女だったかも知れない」經常分享復古照片，再加上幽默有趣的評論，吸引5.5萬多人追蹤。他3日分享「王蟲照」寫道，「看來他們捕獲了小王蟲」，不僅吸引370萬次觀看，也立刻引發熱議。

網友們紛紛指出，王蟲眼睛呈現紅色，代表生氣了，「別這樣啊」、「這個地區危險了」、「請放過我」、「大地的憤怒即將到來」、「爸爸媽媽會追上來的」、「王蟲大軍要來啦」、「讓牠回到同伴那裡吧！」還有人開玩笑地說，要跟「風之谷」女主角、能與王蟲溝通，甚至解救了王蟲幼蟲的公主娜烏西卡（ナウシカ）告狀。

王蟲為「風之谷」及其衍生作品裡的虛構生物，是一種生活在腐海的群居昆蟲，體型龐大且擁有數十顆眼睛，平時性情溫和、眼睛呈淡藍色，但生氣時眼睛就會變成鮮紅色，並且宛如發狂、不顧一切地往前衝。

 
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