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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫批綠製造問題　民進黨3問反擊：同意把海巡送中？

▲▼卓冠廷。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／翻攝自卓冠廷臉書）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨主席朱立倫昨在中常會針對金廈海域事件，指控民進黨「要製造問題還是解決問題？」民進黨發言人卓冠廷今（7日）表示，非常遺憾國民黨總是在兩岸敏感時刻，唱和中共立場，帶頭譴責台灣，民進黨要反問朱立倫，國民黨的立場在哪？為何面對中共步步進逼對台灣海巡施壓，國民黨不但不維護海巡弟兄，反倒幫著中共「喊聲」。

卓冠廷指出，面對金廈海域事件，台灣海巡同仁對「三無船舶」的例行性執法，站在第一線守護台灣主權與水域，然而，中共胡亂指控我國政府跟海巡弟兄粗暴對待中國漁民，面對這樣抹黑海巡弟兄的言論，國民黨副主席夏立言不只沒有澄清，維護、捍衛台灣司法主體性，竟附和中共說法，令人深感氣憤。

卓冠廷表示，國內各黨立場有所不同，但涉及台灣主權與國家利益，理應秉持大是大非，團結捍衛台灣，因此，民進黨要「3問朱立倫」：第一，中共指責台灣海巡暴力執法，朱立倫是否同意？第二，中共聲稱台灣海峽不存在台灣的禁限制水域，朱立倫是否同意？第三，中方談判代表要求台灣將海巡執法人員「送中調查」，朱立倫是否同意？

卓冠廷說，總統大選結束後，面對中國施壓諾魯共和國與我斷交、啟用M503航線W122、W123航線衝擊飛安，到這次的金廈水域事件，不斷片面改變現況，衝擊區域穩定，至今看不到國民黨為台灣說一句話，卻每每在兩岸敏感議題中，就站在中共立場，令人深感遺憾，請國民黨老實交代立場，到底是要為海巡弟兄發聲，還是要幫著中共打壓第一線執法人員？

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