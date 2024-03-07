羅智強質詢狂丟問題不給答　邱太三終於獲准講話「羅卻跑了」

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱太三7日赴立法院內政委員會報告並備質詢，國民黨立委羅智強質詢時，連珠炮丟出多個問題狂問邱太三，但在邱太三回答時，又要求不要插話，並請主席暫停計時，令邱太三忍不住抱怨「鴨霸」。羅智強的質詢時間到了之後，主席高金素梅出聲緩頰，特別給了邱太三1分鐘來回答，但羅智強卻已火速收拾完東西離開，邱太三只得無奈回座。

羅智強上台後首先詢問邱太三，知不知道「中華民國憲法是災難」是誰講過的話？邱太三思考了一下回應，「沒有特別記住，應該有人講過。」羅智強隨即表示，「你身為民進黨的閣員，連賴清德總統當選人的話都不記得啊？裝傻！」邱太三回應，「如果你這樣講，我大概可以知道，競選期間的，但我們應該把他後續的說明也一併表述。」

見邱太三還想解釋，羅智強突大喊「主席暫停時間！」接著要邱太三不要打斷他，主席高金素梅也出聲，勸邱太三要耐心聽完立委講話。邱太三則回應，立委質詢可以有三分之二的時間，但總是要給他三分之一的時間回答。

▼羅智強狂丟問題，要邱太三回答「認同不認同」。（圖／翻攝國會直播）



羅智強接著表示，「中華民國憲法是災難，請問邱太三主委，你認不認同賴清德這句話？」邱太三回應，「我想，蔡總統大概在2016年就職就已經講過……。」邱太三話還沒講完，羅智強就打斷他，「你認不認同？我問的不是蔡英文，是賴清德，您認不認同？」邱太三回應，「因為我不知道他的邏輯思維是什麼，你叫我（怎麼）去評斷。」

羅智強說，「顯然邱主委也不敢複誦賴清德總統當選人的金句，我非常擔心，像你這樣的態度怎麼配合賴清德總統未來施政？」邱太三則回應，「我是蔡總統的陸委會主委，我是遵照蔡英文的兩岸政策啊！」羅智強反問，「你是民進黨的閣員吧？現在主席是誰？」邱太三說，「問題我現在是政府官員，我又不是黨員。」

羅智強接著又問，「陸委會是不是個災難？」邱太三回應，「陸委會不會是災難。」羅智強又問，「陸委會是根據憲法產生的單位，所以我告訴你，今天我欣賞邱太三主委，他也知道賴清德這句話是嚴重羞辱中華民國，所以你連複誦的勇氣都不敢。」

邱太三試圖否認，「我沒有，我沒有這樣說！你不能這樣冠到我身上！」羅智強則再次要求主席時間暫停，「我還沒有問問題，你一直插話幹什麼？」「主席，我要教他一下憲法，程序問題，憲法增修條文第二條第三款的後段是什麼？你告訴我？」「官員有接受立法委員質詢的義務！沒有說你可以插話！」

邱太三回應，「欸？錯了！立法院職權行使法第十八條什麼規定？委員你知道嗎？我們現在是在立法院！」羅智強說，「憲法規定的是你要答詢，我沒問問題你可以回答嗎？」邱太三則說，「詢答是即問即答！」「韓國瑜院長說過，質詢時間是官員與委員共用！」

見雙方火藥味越來越濃，主席高金素梅再次出聲，並勸邱太三不要插話。邱太三聽了以後表示接受，「我可以，但前提是你要給我有回答的機會！謝謝！」

▼內政委員會召委高金素梅。（圖／翻攝國會直播）

羅智強則強調自己有給予回答機會，「我問你中華民國憲法是災難是誰說的，我給你回答機會。我再問你認不認同憲法是災難，又給你回答的機會。我再問你說，陸委會是不是災難憲法下的機關，也給你回答機會。」「我在論述問題的背景，請你不要插話！」

羅智強又問，「陸配享受福利遠比外配多？你認不認同？」邱太三回應，「基本上各有優勢。」羅智強說，「很好啊！你也認為各有優勢！那你知道誰說陸配優勢比較多嗎？這句話是陳建仁院長講的，所以恭喜你打臉賴清德，又打臉陳建仁，你這閣員真的好棒棒！」

羅智強再問，「為什麼陳建仁說陸配享受福利遠比外配多？解釋一下吧。」邱太三回答，「比如說，陸配的直系血親跟他的子女……。」沒等邱太三問完，羅智強接著說，「我來跟你歸納，你聽聽看，我聽到民進黨很多人說法，外配要有財力證明才能取得國籍，陸配不用，是不是？」邱太三回答，「這個取消了。」羅智強說，「你也知道取消了，恭喜你打臉鍾佳濱！恭喜你呀！他說憑什麼外配要財力證明，陸配不用？你好棒喔！打臉賴清德、陳建仁，還打臉鍾佳濱。」

羅智強再問，「貴黨委員不斷強調，陸配的依親會消耗健保資源，你認不認同？」邱太三回應，「我不曉得他們的說法是怎麼來，委員我覺得你不應該把別人的邏輯思維……。」羅智強說，「你不要批判我的邏輯思維，你也不用批判王定宇的邏輯思維，你不用批判鍾佳濱的邏輯思維！我問的是你的邏輯思維！」邱太三則無奈表示，「你問我，我要答，你又不讓！我的邏輯思維，我要告訴你，你又不讓我答！」

羅智強接著又問，陸配依親名額每年60人，改成4年入籍，會不會增加健保消耗？邱太三試圖回應依親名額的政策，但羅智強又喊時間暫停，說不需要回答這個問題，「你繼續，時間反正暫停，隨便你講，繼續講，講完了沒？我可以問問題了嗎？」邱太三忍不住抱怨，「夠鴨霸！」

最後，羅智強的質詢時間結束，快速收拾東西離開現場，邱太三則站在質詢台旁無奈表示，「會不會給我三分之一時間回答？」主席高金素梅見狀出聲緩頰，「邱主委，我現在給你一分鐘時間，就你想回答的問題回答。」

邱太三準備要回答，但被台下的民進黨籍立委王美惠及李柏毅阻止，「問問題的人（羅智強）都跑了，是要回答什麼？」

下一名質詢的立委是民進黨籍的蘇巧慧，她上台之後表示，「邱主委辛苦了，這種掐頭去尾丟問題，又不給回答的方法，你剛剛還能夠回答，我是蠻敬佩的，因為我剛剛在下面準備質詢稿，我已經整個亂掉了，自己要問什麼都亂掉了。」

蘇巧慧還說，「質詢是立委的天職，但是如果立委的談話都只有謾罵，或是丟問題，丟了就跑，我看以後沒人要做中華民國的官員了啦！」邱太三聽了以後也連連苦笑。

▼下一個質詢的立委蘇巧慧特別安慰邱太三。（圖／翻攝國會直播）

