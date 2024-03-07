邱國正怒斥投共上校「無恥、可恥」　願配合修法嚴懲：這口氣嚥不下

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

時任陸軍步訓部上校主任向德恩遭中國吸收，向男甚至著軍服簽署「為祖國效力」的誓言書，去年依收賄罪判刑7年6月，褫奪公權4年。民進黨立委林楚茵今（7日）質詢時要求國防部長邱國正，對該案拿出態度提案修法，邱則嚴詞回應，該員無恥、可恥，這口氣嚥不下去，若要修法絕對密切配合、從重處理，軍人武德在哪裡？這都守不住，一切免談。



林楚茵質詢時秀出時任上校的向姓人士簽立的投降承諾書，內容包含支持兩岸和平統一、效忠祖國的光榮使命等，林楚茵詢問邱國正有無看過這張字條，知道立字條的人嗎？邱國正答覆，他知道這是誰，不知道委員有沒有要問，但我先下定論，無恥、可恥。



林楚茵指出，他向中共宣誓投降，檢調司法起訴時用的卻是貪污治罪條例，因為如果採陸海空軍刑法，向員僅能課以6個月以上、5年以下有期徒刑，但改以貪污條例可處10年以上有期徒刑，國軍相關刑法是否該有所修正？刑期不夠重，當然有人膽敢立下此誓約。國防部也曾經針對酒駕、毒駕、造謠、霸凌和軍中賭博提出修法版本，行政院、國防部應根據此案研議修法。



邱國正回應，希望他們受到最嚴厲制裁，也讓國人知道國軍向心力是基於內心，不能再有這種事情，自己最痛恨就是犯錯之後還無法處理，這口氣嚥不下去，若要修法絕對密切配合、從重處理這些人員，軍人武德在哪裡？這都守不住，一切免談。