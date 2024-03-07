新部長有眉目？邱國正曝定期會報人員調整　有接觸「但不便說明」

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

準總統賴清德將於5月20日就任，2月19日已責成副總統當選人蕭美琴擔任交接小組召集人，對於交接工作，民進黨立委王定宇今（7日）在質詢中詢問，是否已啟動三軍統帥交接會報？國防部長邱國正則語帶保留回應，國防部已經做好準備，任務接軌不會有任何延誤，今天下午有定期會報，參與人員會調整，過程中有接觸，但不便講得很清楚。

立法院外交及國防委員會今邀請邱國正業務報告並備質詢，王定宇質詢時表示，總統是三軍統帥，不只是總統府交接，在安全事項交接更重要，這是重責大任，是否已經啟動下任三軍統帥交接會報，因為要無縫接軌，即便同黨繼續執政，交接工作同樣重要。

邱國正回應，自己在軍中服務很久，幾任統帥更迭都有經歷過，若有新任統帥要來，國防部會做簡單報告，已經做好準備，但沒有積極邀約或是去問哪天來，也擔憂造成誤會，好像我要把人拉過來做什麼。

王定宇直言，邱部長不是求官的人，很認真在做，但三軍統帥要進入狀況，現在國防部有備便了嗎？開始向新元首進行相關會報了沒？

邱國正回應，已經做好準備，讓新任統帥在最短時間內了解國軍整體概況，今天下午有定期會報，參與人員會調整，過程中有接觸，但不便講得很清楚，國軍能夠準備的已經準備當中，哪邊要強化也在了解，無論如何，任務接軌不會有任何延誤。