藍委質詢表現如何？　沈富雄：像有52條腿的「大頭無腦章魚」

▲沈富雄接受黃暐瀚專訪。（圖／翻攝自YouTube／hitfm）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨為國會最大黨，針對近期藍委質詢表現，前立委沈富雄7日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，國民黨現在是一隻有52條腿的頭很大的無腦章魚，那52條腿想動卻不知如何動起，動來動去既不整齊也沒內容，可謂得到「水腦症」的大頭無腦章魚。眼下之計，急需四化，包括「內造化、柔性化、扁平化、E化」，若國民黨不改革，不懂貼近台灣民意，就算改成兩輪投票，也贏不了民進黨。

沈富雄7日接受黃暐瀚專訪時提及，國民黨現在是一隻有52條腿的無頭章魚，但說無頭好像又太誇張了，應該說不是無頭，而是頭很大的無腦章魚。52條腿想動卻不知如何動起，動來動去既不整齊也沒內容，可謂得到「水腦症」的大頭無腦章魚。

對此，黃暐瀚在臉書發文表示，沈富雄對國民黨最近在立院的批評不假辭色，說國民黨「大頭症」，以為自己是國會最大黨，但也才多民進黨一席，「無腦」的質詢內容與提出法案未必正確，社會也不見得之支持。

黃暐瀚舉例，像是國民黨立委翁曉玲說「質詢是上對下」、「總統改選罷法變二輪投票」，沈富雄更是直接批「笑死人了」，直接不以為然。而國民黨眼下之計，急需四化，包括「內造化、柔性化、扁平化、E化」，若國民黨不改革，不懂貼近台灣民意，就算改成兩輪投票，國民黨也贏不了民進黨。