誰接新閣揆？　郭正亮分析：搞不好賴清德比較需要「溫一點的」

▲賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統當選人賴清德即將在5月20日上任，新任行政院長將由誰擔任成各界關注焦點。最新傳出行政院前副院長沈榮津是可能人選，而選舉期間擔任賴清德競選總幹事的中執委潘孟安則稱「子虛烏有」，強調賴清德至今不曾徵詢，也沒有決定。前立委郭正亮則分析，沈榮津雖然溫一點，但搞不好現在賴清德就比較需要溫一點的閣揆。

目前被點名接下行政院長的，除了沈榮津外，還有總統府秘書長林佳龍、民進黨前主席卓榮泰、青平台基金會董事長鄭麗君等。

潘孟安則強調，賴清德並沒有任何徵詢，很多報導都是子虛烏有；其次，更沒有在常會、黨務主管會議去下「封口令」，這些都是子虛烏有的捕風捉影、道聽途說，甚至看圖說故事、竹篙湊菜刀，「目前我們還是期待在蔡總統的帶領下，陳建仁院長的穩健執政下，國會正在進行報告當中，賴清德總統當選人目前沒有任何的徵詢，也沒有做任何的安排」。

郭正亮在《綠也掀桌》說，沈榮津是一個好好先生，因為經濟部待很久了，所以他對立委，尤其老立委，還有行政院的經濟有關的事物，都熟門熟路，搞不好現在賴清德就比較需要溫一點的閣揆，因為他不要民進黨立刻上來，可能還會破壞派系平衡。

郭正亮也指出，現在傳原本是卓榮泰、林佳龍，至於鄭麗君不可能，她文化部做不錯，但要處理整個院可能還力有未逮。