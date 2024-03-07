4月電費漲定了　王鴻薇嘆：王美花自掏腰包？還是陳建仁出錢？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟部3月下旬將召開電價審議會，4月電價調漲態勢逐漸明朗，預計住宅及小商家逾千萬戶受影響，行政院長陳建仁日前表示，由電價審議委員會做最後拍板，對物價的影響會控制到最低。藍委王鴻薇今（7）日痛批，雖說政府負擔的話，但羊毛出在羊身上，是經濟部長王美花要自掏腰包嗎？還是陳建仁要來出錢？還不都拿納稅人的錢。

王鴻薇認為，應該還是要工業大戶負擔較多上漲成本，而非因為能源政策上漲的代價，讓一般人、中小企業來負擔，或是餐飲業跟服務業來負擔，怎樣都不該是全民買單。

至於黨主席朱立倫裁撤黃復興黨部，「鐵票部隊」正式走入歷史，外界推論此舉是在為明年黨主席改選鋪路，就是為了「卡韓」，王鴻薇說，這種說法相當不合邏輯，韓國瑜受到許多黨員支持，黃復興黨員也確實非常多韓粉，但韓身為立法院長，處處都被民進黨用放大鏡檢驗，因此明年黨主席改選，韓國瑜在現實考量下，是很難回去選的，如果說裁撤黃復興，要延伸成卡韓，是很沒SENSE的話。

另外，北市大巨蛋日前上演「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，湧入上萬人進場觀賽，成功吸引商機，新北市長侯友宜也喊話，「新北也要蓋大巨蛋」，王鴻薇對此表示，其實各縣市都想要拚建設，台北大巨蛋風光開幕，過不久台南也有國際型球場要開幕，連屏東都投下20億前瞻建設，侯友宜想要評估新北也做大巨蛋，可以理解，但還是要提醒一些財務規劃，必須從長計議。

