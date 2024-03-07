國人愛吃辣致「無法禁絕蘇丹紅」？　徐巧芯轟薛瑞元：瞎扯卸責

▲藍委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「蘇丹紅」風暴不斷擴大，衛福部長薛瑞元表示，因為民眾愛吃辣，不太可能辣椒粉查出違禁蘇丹紅就全面停止進口。國民黨立委徐巧芯今（7日）受訪時痛批，愛吃辣錯了嗎？「我也很愛吃辣啊！」並點名行政院長陳建仁，不是在立法院食安專報時說蔡政府已無系統性食安問題了， 如今出現蘇丹紅，是不是該出來講講話？

薛瑞元上午到立法院衛環委員會進行業務報告並備質詢，會前接受媒體詢問會否全面禁止辣椒粉進口？薛瑞元說，蘇丹紅辣椒粉事件與其他食安事件性質上或許略有不同，因為源頭是辣椒粉摻有蘇丹紅，然而國人吃辣習慣相當普遍，不可能當辣椒粉查出違禁蘇丹紅就全面停止進口。

針對薛瑞元說法，徐巧芯表示根本「瞎扯」，怎麼會是政府的食安把關不力，推卸責任，變成都是因為民眾愛吃辣。愛吃辣錯了嗎？她自己也很愛吃辣，但是政府應該要保障有吃辣的自由、健康、安全，雖然不曉得薛瑞元吃不吃辣，但不能因為吃辣或不吃辣，就不管國人的健康。

徐巧芯續指，這次讓大家覺得很恐慌的點是，比如說如果有油的問題，那是實體的，就不要買有問題的牌子的油，很好辨認。可是這次的問題在蘇丹紅，是被添加在各方面食品，有人可能喜歡吃菜脯餅、喜歡吃辣，可能吃個海底撈，吃個鍋貼，大概都有機會碰到蘇丹紅。不管喜不喜歡吃辣，都可能會碰到這樣的情況，所以才需要政府，如果可以靠著國人自己選買什麼產品，就可以保護自己的健康，要政府幹嘛？要政府當然是因為在查核過程當中，政府可以協助人民，保障人民的安全，薛瑞元在整個蘇丹紅事件處理上真的是荒腔走板。

徐巧芯認為，當時食安專報時，行政院長陳建仁口口聲聲說在蔡政府的時代已無系統性的食安問題，蘇丹紅事件不就是一個系統性的食安問題嗎？連食藥署都不保證市場產品是乾淨的，連薛瑞元都把責任怪到國人愛吃辣，「請問陳揆當初在食安專報時講得這麼慷慨激昂，現在要不要出來說幾句話？」

