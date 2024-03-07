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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

落海警示器一台貴6000？　王鴻薇：海軍「限制性招標」採購非軍規

▲▼ 召開「國會改革、恢復特偵組 不能拖!」記者會-王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

為因應海虎艦落海官兵搜救經驗，海軍1月22日公告以1億7725萬5540元決標，緊急採購水面艦、潛艦所有救生衣上加裝TB-520人員落海警示器（MOB）。不料，國民黨立委王鴻薇7日表示，這項採購被爆出根本非軍規，而且有民眾向她檢舉，同樣型號產品比該產品在官網的每台售價竟然貴出新台幣6000元，質疑政府「這種花費大量預算的標案應該更謹慎，而非便宜行事，甚至造成疑慮。」

王鴻薇7日表示，去年12月21日海虎潛艦6名官兵遭湧浪拍打落海意外，事後海軍司令部採購一批落海警示器，1月22日便公告以1億7725萬5540元決標。但這項採購被爆出根本非軍規，而且有民眾向她檢舉，同樣型號產品比該產品在官網的每台售價竟然貴出新台幣6000元。

王鴻薇指出，海軍1月22日公告以1億7904萬6千元採購TB-520人員落海警示器；但是同一天陸軍也貼出「個人定位信標採購」、23日空軍也貼出「人員落海警示器」的公開徵求廠商提供參考資料公告資訊。然而，不一樣的是，空軍和陸軍都是以公開招標方式進行，海軍卻以限制性招標、緊急採購方式來進行。

王鴻薇質疑，目前已上網招標的海軍和空軍，交貨日期都是在113年4月30日截止，但為何海軍會用限制性招標？同樣的產品，海軍就可以自外於政府採購法？此外，更有民眾向她檢舉指出，據了解海軍採購數量為1萬2000個，以1億7725萬5540元計算，每個售價14771元。但官網上公告，只要274.49美元，約8657元，竟然相差6144元，何會價差如此多？海軍應該說清楚。

王鴻薇認為，海軍為了官兵弟兄生命，編列經費採購「人員落海警示器」，但這種花費大量預算的標案應該更謹慎，而非便宜行事，甚至造成疑慮。

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