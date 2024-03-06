互取綽號不爽！雲林某中學傳鬥毆「影片被PO網」　教育處說話了

▲雲林縣政府教育處副處長林慧蓉說明事件及處置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林再傳校園衝突！近日網路流傳一段某國中校園內發生學生打架事件，影片中為兩名男學生激烈對話後互相動手，接續兩方同學也互相推擠打起來。影片被上傳到《黑色豪門》社群瘋傳，雲林縣府教育處今（6）日出面說明，表示已要求學校加強輔導，避免日後再發生類似事件。

雲林縣政府教育處副處長林慧蓉表示，此兩名學生逛夜市時互相取綽號，但對對方所取的綽號感到不滿意，互相爭論的時候發生推擠，後續可能因肢體動作比較激烈，才變成同學之間的偏差行為。

針對學生偏差行為的部分，學校已經找當事人雙方的家長到校溝通，家長也是不同意孩子透過肢體動作去處理討論事情，而學校今日也召開校園危機會議，討論日後應該要怎麼樣處理。林慧蓉說，我們希望透過這個事件讓所有的孩子知道，解決事情的時候應該要理性冷靜，不要透過肢體動作來表達自己的不滿，也希望學校能夠加強輔導，避免日後再發生類似的事情。

校方表示，發生時間於3月5號上午第三節下課時間，學生在走廊上發生肢體衝突，起因是一位學生以綽號來揶揄另名姓，事後雖已向對方道歉，但是對方認為他誠意不足，引發了雙方的口角，進而衍生為雙方及旁觀同學的肢體衝突。

經過班級導師的阻止並且交由學務處處理，學務處第一時間由護理師進行傷檢及評估，也聯絡主要當事人雙方的家長當日到校進行面對面的溝通，雙方當事人家長亦同意交由學校做後續的處置部分 ，因為雙方的相處模式非不對等關係，而且雙方碰面的動機是為了要和解道歉，校方認定此事只是校園的突發事件，而非霸凌。