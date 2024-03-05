雲林休旅車追撞釀1死！男換機油「目睹恐怖畫面」　下秒遭撞飛

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣虎尾鎮昨(4日)傍晚5時54分許傳出死亡車禍，一部休旅車在行經林森路一段和民生路口時突然暴衝，造成一名吳姓騎士(50歲)當場沒有生命跡象，送醫搶救後宣告死亡；另還有2人遭波及受到輕傷。初步了解，肇事駕駛戴男(39歲)供稱是「恍神」才會一路撞擊釀禍。詳細肇事原因還有待進一步釐清。

▲吳姓騎士遭推撞約30公尺，慘死輪下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

監視器畫面拍下，當時一名邱姓男子將機車停在車行門口等待換機油，不料卻目睹一輛休旅車推撞前方機車騎士，當下立即動身想要閃躲，但無奈休旅車車速過快，根本來不及反應，下一秒即遭撞飛；而一旁另名牽機車的呂姓女子也遭到波及，邱、呂2人幸運僅受到輕傷；但遭推撞的吳姓騎士傷勢慘重，由於被撞擊後還向前推行約30公尺、並遭輾過，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

警方調查，肇事的戴姓男子當時駕駛休旅車由林森路一段360巷往東行駛，欲於路口右轉林森路一段，未料卻失控撞上吳姓騎士，還波及一旁車行前的2名民眾、9部機車、1輛自行車及民宅鐵門；戴男經酒測後無酒精反應，供稱是一時恍神才會肇禍。詳細事發原因為何，還有待進一步調查釐清。

▼在車行門口等待換機油的邱男目擊撞擊瞬間，發現後想閃躲，但已經來不及。（圖／記者蔡佩旻翻攝）