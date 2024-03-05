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1.1萬kg「致癌蘇丹紅辣椒粉」流入雲林　衛生局：全數還未使用

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林再傳有蘇丹紅辣椒粉流入！高雄衛生局日前抽驗發現津棧進口的中國辣椒粉含有蘇丹紅成分，先以未能提供正確下游流向資訊為由開罰6萬元，又依食品追蹤追溯系統登載不實分別裁罰。經查流向，其中一家位於雲林北港鎮，進貨上萬公斤，但全數都還未使用。

▲雲林北港鎮永興辣椒行進貨11500公斤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林北港鎮永興辣椒行進貨11500公斤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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高雄衛生局查出，津棧國際貿易公司、佳廣國際貿易公司已有3萬4414公斤流出外縣市。這批違規辣椒粉流向，包括「新北市八方雲集4104公斤」、「桃園市海底撈物流配送中心3200公斤」、「台中市味源公司87公斤、美味王食品870公斤」、「彰化縣好品味生技實品510公斤、維力食品520公斤、億品香料25公斤」、「雲林縣永興辣椒行11500公斤」、「台南市好帝一食品10017公斤、典佑48公斤」、「高雄市八方雲集2160公斤、海順國際1368公斤、懶人披薩雞排5公斤」。

其中，雲林北港鎮永興辣椒行進貨1萬1500公斤。雲林縣衞生局3月2日接獲通報後，立即前往調查津棧輸入中國大陸之「紅辣椒細粉-C辣粉」，其中含有蘇丹色素三號 (有效日期:2026/06/26，報驗案號IFT12A10130900)之流向資料，經查該行全數尚未使用，已請業者儘速退貨給上游。

▲雲林北港鎮永興辣椒行進貨11500公斤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林北港鎮永興辣椒行進貨11500公斤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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