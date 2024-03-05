穿金戴銀！巴黎「紋身天文館」評比　陳韋佐勇奪兩大獎

記者蔡佩旻／雲林報導

由著名的Tin-tin組織的新一屆巴黎紋身大會「紋身天文館」於今年2初在巴黎拉維萊特大廳舉行。雲林彫佐紋身陳韋佐帶兩位作品參賽，一舉拿下2項獎牌「最佳胸前或後背單品－銀牌」、「最佳連身衣－金牌」，台灣紋身師精湛的技術站上國際聚光燈下，足堪稱台灣之光。

▲雲林彫佐紋身陳韋佐帶兩位作品參賽巴黎紋身大會「紋身天文館」，一舉拿下2項獎牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

2024年紋身天文館有來自世界各地的500多名紋身藝術家展示各種風格、技術，2月2日至4日連三天精彩開展與評比，該賽事都必須先提供作品經過篩選參賽資格，並非報名即可參加。台灣刺青師陳韋佐以傳統日式風格在男模身上紋出日本第一勇士－戰國武將真田幸村，人物線條和曲線不僅自然地流暢，鎧甲均勻的色彩鮮豔映出栩栩如生，順利奪下「最佳連身衣獎項金牌」。

在「最佳胸前或後背單品」項目中，以菊花點綴，並藉由女模其高、瘦的流線身形，勾勒出大蛇盤踞，並掌握住大蛇蜿蜒叢林花草中神秘感，在兼顧整體布局時，規劃刺青圖案過程絞盡腦汁，最終決定輔以紅、黃、橘、青4色，襯托黑色大蛇穿梭蜿蜒樣貌，亦勇奪銀牌佳績。

彫佐紋身陳韋佐受訪表示，此屆的「紋身天文館」在「最佳胸前或後背單品」項目共55人參與評比，評選出20人後，再從中選出8個、最後評出前三名。最初賽程為作品報名，確定入圍才帶著模特兒到現場展示並讓評審親眼鑑定評比。評審主要評比整體技術，欲紋出色彩均勻飽滿，技術必是由長期經驗累積而來。

陳韋佐透露，操作過程需讓皮損較低、癒合快、色彩才會更飽滿，這都需要多年累累積經驗才能掌控，陳韋佐也提到未來，除了創作之外，希望能繼續帶著作品代表台灣參加世界各地的展會，讓世界看見台灣的紋身。

▲雲林彫佐紋身陳韋佐拿下「最佳胸前或後背單品－銀牌」、「最佳連身衣－金牌」2項獎牌。（圖／記者蔡佩旻攝）