雲林再爆禽流感！撲殺1.5萬隻雞鴨　防疫所：鄰近25場全屬高風險

▲東勢鄉1土雞場與1肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感陽性，依標準作業程序執行撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣動植物防疫所獲報，東勢鄉1土雞場與1肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感陽性，昨（4）日執行48日齡黑羽土雞1萬4153隻及2月齡土番鴨1306隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。2024年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計17例（陸禽12場、鴨3場、鵝2場）。

動植物防疫檢疫署指出，昨日起環境轉南風，氣溫持續回升，7日起受強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫明顯下降，請養禽業適時開啟保溫設備，穩定禽舍溫度以減輕禽隻緊迫，並落實禽場生物安全操作，可降低禽隻染病風險，正確生物安全操作方式，

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雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，確診之兩禽場相距不到一公里，推估病源可能相同，鄰近一公里內仍有25場禽場，屬高風險區域，將每日派員進行高風險區域消毒作業及採檢，降低禽流感病毒入侵風險。縣內養禽業者應立即持續提高警覺，落實生物安全防疫並加強場內消毒工作。

防檢署籲請業者持續提高警覺，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

▲東勢鄉1土雞場與1肉鴨場確診H5N1亞型高病原性禽流感陽性，依標準作業程序執行撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）