智慧農業勢在必行　雲林縣長張麗善率隊赴日本千葉汲取經驗

▲縣長張麗善帶領農業處長及縣內青農、業者等前往日本千葉生態能源株式會社拜訪，並與社長馬上丈司交流農耕經驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林為農業大縣，農產業如何在新時代新氣象的引領下繼續往前，是政府及產業需共同思考的重要議題。雲林縣長張麗善縣長帶領農業處長及縣內青農、業者等前往日本千葉生態能源株式會社拜訪，社長馬上丈司詳細解說光電和農業的合作，可創造新的生態並分享了架設太陽能光電板下的農田。

日本對農業產業十分重視，但同樣也面臨老年化問題，在類似的環境下他國的做法十分值得取經，日本千葉生態能源株式會社社長馬上丈司詳細解說光電和農業的合作，如何在不破壞生態之下，更能夠創造一個新的生態，分享了架設太陽能光電板下的農田，出現了兩百多隻的蜘蛛，在蜘蛛的幫忙下除掉了害蟲，該公司利用農作結合光電，讓產業間的結合獲得更大的收益。

▲架設太陽能光電板下的農田，光電和農業的合作可創造新的生態。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，農業在未來的環境路途中，還有許多的可能性，傳統農業加入智慧農業的轉型，是當代科技環境引領下勢在必行的趨勢，縣長張麗善直接體驗結合GPS的耕耘機，感受無人駕駛的農耕經驗，同行的青農以及業者們立刻腦力激盪，想出產業間如何互補均衡發展。

雲林縣政府農業處表示，智慧農業為縣府很重視的農業政策目標，如何協助本縣農林漁牧等產業的永續發展及技術創新，帶動農業創新經營與產業升級，促進農業整體經濟發展，越顯重要。智慧農業運用範圍很廣，希望能夠透過現代科技的結合，學習國外先進的技術經驗來提升縣內農產業的發展。

▲縣長張麗善體驗結合GPS的耕耘機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）