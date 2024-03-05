　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

智慧農業勢在必行　雲林縣長張麗善率隊赴日本千葉汲取經驗

▲縣長張麗善帶領農業處長及縣內青農、業者等前往日本千葉生態能源株式會社拜訪，並與社長馬上丈司交流農耕經驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善帶領農業處長及縣內青農、業者等前往日本千葉生態能源株式會社拜訪，並與社長馬上丈司交流農耕經驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林為農業大縣，農產業如何在新時代新氣象的引領下繼續往前，是政府及產業需共同思考的重要議題。雲林縣長張麗善縣長帶領農業處長及縣內青農、業者等前往日本千葉生態能源株式會社拜訪，社長馬上丈司詳細解說光電和農業的合作，可創造新的生態並分享了架設太陽能光電板下的農田。

日本對農業產業十分重視，但同樣也面臨老年化問題，在類似的環境下他國的做法十分值得取經，日本千葉生態能源株式會社社長馬上丈司詳細解說光電和農業的合作，如何在不破壞生態之下，更能夠創造一個新的生態，分享了架設太陽能光電板下的農田，出現了兩百多隻的蜘蛛，在蜘蛛的幫忙下除掉了害蟲，該公司利用農作結合光電，讓產業間的結合獲得更大的收益。

▲縣長張麗善帶領農業處長及縣內青農、業者等前往日本千葉生態能源株式會社拜訪，並與社長馬上丈司交流農耕經驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲架設太陽能光電板下的農田，光電和農業的合作可創造新的生態。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，農業在未來的環境路途中，還有許多的可能性，傳統農業加入智慧農業的轉型，是當代科技環境引領下勢在必行的趨勢，縣長張麗善直接體驗結合GPS的耕耘機，感受無人駕駛的農耕經驗，同行的青農以及業者們立刻腦力激盪，想出產業間如何互補均衡發展。

雲林縣政府農業處表示，智慧農業為縣府很重視的農業政策目標，如何協助本縣農林漁牧等產業的永續發展及技術創新，帶動農業創新經營與產業升級，促進農業整體經濟發展，越顯重要。智慧農業運用範圍很廣，希望能夠透過現代科技的結合，學習國外先進的技術經驗來提升縣內農產業的發展。

▲縣長張麗善帶領農業處長及縣內青農、業者等前往日本千葉生態能源株式會社拜訪，並與社長馬上丈司交流農耕經驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善體驗結合GPS的耕耘機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►穿金戴銀！巴黎「紋身天文館」評比　陳韋佐勇奪兩大獎

►1.1萬kg「致癌蘇丹紅辣椒粉」流入雲林　衛生局：全數還未使用

►雲林超美木棉花道慘遭剃頭！游客怒斥糟蹋美景　兩派論點戰翻

►雲林休旅車追撞釀1死！男換機油「目睹恐怖畫面」　下秒遭撞飛

►快訊／休旅車暴衝撞3人！男騎士送醫「宣告不治」

 

ET快訊
中菲海警船發生衝突　「碰撞」畫面曝光
周思潔台中街頭跌倒　「正面趴地骨裂」畫面曝光
深田詠美認了分手帥醫　曾橋下一起吃麵
丁噹險罹癌急動手術！　醫：跟性生活有關
冷氣墜17樓砸死女大生　他自認無辜求情：新婚剛生子
獨／「短裙黑絲女」正面曝光！　BMW iX1試乘車揭現況
快訊／美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」通過台灣海峽
陸方撂話「後果民進黨負責」　海巡署回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消前進艾的佳幼兒園　向師生宣導居家防火觀念

屏東男夜騎腳踏車...燈光太暗回不了家　里港暖警伸援手

明道中學與名校伊頓公學合作　學生暑期有機會赴英學習

東京食品展開幕！台灣館登場　花蓮10家優質產品參展

今起開放滿半歲者打公費流感疫苗　「5要6不」預防新A流　

王育敏接國民黨嘉義縣黨部主委　在野整合並經營長者與青年

智慧農業勢在必行　雲林縣長張麗善率隊赴日本千葉汲取經驗

東京也有天上聖母！　徐榛蔚率團日本參展...首站參拜媽祖廟

竹市府扶植文創展成果　廢玻璃再生藝品展即起登場

為新創發展添助力　竹市府推「劇本導引設計思考工作坊」

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

南消前進艾的佳幼兒園　向師生宣導居家防火觀念

屏東男夜騎腳踏車...燈光太暗回不了家　里港暖警伸援手

明道中學與名校伊頓公學合作　學生暑期有機會赴英學習

東京食品展開幕！台灣館登場　花蓮10家優質產品參展

今起開放滿半歲者打公費流感疫苗　「5要6不」預防新A流　

王育敏接國民黨嘉義縣黨部主委　在野整合並經營長者與青年

智慧農業勢在必行　雲林縣長張麗善率隊赴日本千葉汲取經驗

東京也有天上聖母！　徐榛蔚率團日本參展...首站參拜媽祖廟

竹市府扶植文創展成果　廢玻璃再生藝品展即起登場

為新創發展添助力　竹市府推「劇本導引設計思考工作坊」

南消前進艾的佳幼兒園　向師生宣導居家防火觀念

收27萬私自安樂死漸凍人！　日醫師涉「受囑託殺人」判18年

鄰居夜晚拿槍射鳥！　草屯囝仔樞育「埋伏抓人」監視器畫面曝光

路邊一台「巡迴車」救了她！　63歲婦「意外發現罹乳癌」

陸政府工作報告強調反台獨　陸委會：應務實改善兩岸關係

屏東男夜騎腳踏車...燈光太暗回不了家　里港暖警伸援手

翻船事件談判破裂　陳建仁：檢調釐清真相後「該道歉就道歉」

中和成麻疹病例集中區！北北桃都有風險　羅一鈞：民眾別搶打疫苗

買完房「隔壁變包棟民宿」　屋主慘炸！住半年崩潰：好痛苦

影片曝！烏無人機進攻克里米亞　轟爆俄20億「謝爾蓋·科托夫號」

後座長腿閨蜜沒戴安全帽　女騎士被揪酒駕！硬拗「我肝不好」

地方熱門新聞

跑趴阿嬤與兒鬧彆扭　溜出門狂歡：不想回家

開南大學兒童課後照服員訓練班　招生

上緯集團營運總部落腳中興新村

八德派出所暨八德交通大隊　新建辦公廳舍開工

新北情侶求職碰壁流落街頭　警載往火車站助返家

世界蘭展貍尾蘭「佳佳樂」摘總冠軍

南消二大玉井分隊災後訪視呼籲居家防火

慶祝台灣燈會台南美食券限量加碼送！

2024桃園燈會吸引165萬人

台南就業中心3月搶先徵才逾1800職缺

新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

煮食不慎易釀祝融謹記人離火熄原則

板橋污水接管前進浮洲　新增3266戶受惠

消防有愛熱血相挺　台電攜手捐血做公益

更多熱門

相關新聞

徐榛蔚率團日本參展　參拜當地媽祖廟

徐榛蔚率團日本參展　參拜當地媽祖廟

東京食品展（Foodex Japan 2024）花蓮館5日於日本東京都江東區的東京國際展室場盛大開展，花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊及花蓮縣各級農會總幹事，3日訪日行程首站前往參拜東京媽祖廟，由東京媽祖廟董事長詹德薰親自接待，詳細講解了媽祖廟的建立過程，帶領團員們參拜，展現深厚的信仰文化交流意義，並祈求花蓮縣運昌隆、五穀豐收、國泰民安。

巴黎「紋身天文館」評比　陳韋佐勇奪兩大獎

巴黎「紋身天文館」評比　陳韋佐勇奪兩大獎

日本中央編預算推廣食農教育　徐榛蔚：有遠見

日本中央編預算推廣食農教育　徐榛蔚：有遠見

日本哈密瓜檢出「禁用農藥」

日本哈密瓜檢出「禁用農藥」

蘇丹紅辣椒粉流入雲林！　衛生局：尚未使用

蘇丹紅辣椒粉流入雲林！　衛生局：尚未使用

關鍵字：

智慧農業雲林千葉縣日本張麗善農業

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

台灣又有大陸品牌新車現身測試

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

BMW電動休旅遭撞　黑絲女業務下車成焦點

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面