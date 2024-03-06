　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國刁民逼死公務員！只因批准修路導致塞車　他被網肉搜羞憤輕生

▲▼南韓京畿道金浦市某道路因進行補修工程而塞車。（示意圖／CFP）

▲南韓京畿道金浦市某道路因進行補修工程而塞車。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓又發生一起公務員遭到網路霸凌後輕生的悲劇！京畿道金浦市一名30多歲的9級公務員A某主管道路維護業務，然而最近卻因為某條道路維修時引發交通堵塞，使得他被不滿的市民上網投訴，甚至還慘遭網友肉搜、在網路公開身分，最後才會被逼得走上絕路。

根據《韓聯社》，仁川西部警察署今（6）日表示，昨（5）日下午3時40分一輛轎車被人發現停靠在仁川廣域市西區某條道路上，一名男性陳屍車內，經調查後發現該名男性為京畿道金浦市的30多歲9級公務員A某，發現當時已經失去呼吸心跳、量不到脈搏，推測可能是在車上以極端方式輕生。

警方表示，在接獲A某家屬報案「聯絡不到當事人」之後，透過追蹤A某平時動向，才掌握到A某的所在地。

報導指出，A某在金浦市廳負責掌管道路補修業務，今年2月29日因為市內某條道路出現路陷（瀝青路面結構崩壞）的現象，才因此批准進行道路維修，豈料該條道路卻因此出現交通堵塞，此後開始有網友於當天上午9時40分在網路論壇發文詢問路況，表示該條道路塞得像是露天停車場。

當時還未有網友針對公務員A某進行人身攻擊。

▲▼南韓網友在網路論壇上公開公務員A某的身分、惡意霸凌。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓網友在網路論壇上公開公務員A某的身分、惡意霸凌。（圖／翻攝自韓網）

然而此後，一名網友卻將矛頭直指A某，爆料A某就是導致塞車的主務官，甚至還在網路上公開A某的實際身分、姓名、隸屬於哪個公家單位、公務電話號碼等，此後網路上惡意攻擊A某的發文如排山倒海般而來。

惡意留言的網友們表示，「好想當場抓住這個在家休息的人的衣領，來個一陣猛打」、「這個人瘋了吧？竟然堵住兩條車道」、「這個公務員不知道腦袋到底在想什麼」。

金浦市廳關係人士坦承，公務員A某確實因道路補修相關問題慘遭民眾投訴，網路社群上接連而來的攻擊性貼文更導致他陷入痛苦，因此市廳研擬針對此事作出回應。

不過，警方也表示，尚未有足夠證據能夠證實A某輕生的原因與市民投訴、網路霸凌發言有關，且目前還沒有發現A某留下的遺書。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

ET快訊
人妻找男公關歡唱　老公闖入反遭捅破心臟慘死
主管露鳥問「用嘴還是手」：我有辦法幫妳轉正職
全台掛號費調漲！　吳宗憲轟「可笑至極」：綠將人民的利益棄如敝
不抽菸少煮菜！女「咳一個多月」　已是肺癌末期
獨／統促男黑歷史曝！　上次也在錢櫃打人
4寶媽網紅「疑離婚」　突PO單身宣言
小彬彬錄影聊跨國戀「2天後離婚」　幕後人員錯愕：都還沒播
快訊／台股超派！站上19500新高　台積電翻紅帶頭衝
寇乃馨演講痛哭當年遭悔婚　當事人不忍跳出來反擊
LIVE／混戰影片曝！修杰楷王柏傑與竹聯幫互毆　掛號費飆漲最

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰王次子為奪儲離婚！美媒直擊嬌妻「手提垃圾袋」低調搬離愛巢

瘋狂接種「217劑新冠疫苗」！德男竟然0副作用　從來沒染疫

黑幫襲機場！海地緊急狀態「總理卻神隱」　被擋國門外無法降落

巴西爆致命病毒！聖保羅31人染疫身亡　宣布進入「緊急狀態」

女友急Call到家門口！25歲男抵達就被「砍掉生殖器」　爆血扔街上

「超級星期二」川普狂贏11州！海利僅1州　美媒曝她恐不再擔任公職

看到年輕女乘客凍未條　郵輪變態男員工「躲床底下」偷拍洗澡

嚇阻北京　美議員提案：侵台即終止美中稅務協定

韓國刁民逼死公務員！只因批准修路導致塞車　他被網肉搜羞憤輕生

搭飛機巧遇「分身」！他倆離奇撞臉、同名同姓　座位剛好在隔壁

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

泰王次子為奪儲離婚！美媒直擊嬌妻「手提垃圾袋」低調搬離愛巢

瘋狂接種「217劑新冠疫苗」！德男竟然0副作用　從來沒染疫

黑幫襲機場！海地緊急狀態「總理卻神隱」　被擋國門外無法降落

巴西爆致命病毒！聖保羅31人染疫身亡　宣布進入「緊急狀態」

女友急Call到家門口！25歲男抵達就被「砍掉生殖器」　爆血扔街上

「超級星期二」川普狂贏11州！海利僅1州　美媒曝她恐不再擔任公職

看到年輕女乘客凍未條　郵輪變態男員工「躲床底下」偷拍洗澡

嚇阻北京　美議員提案：侵台即終止美中稅務協定

韓國刁民逼死公務員！只因批准修路導致塞車　他被網肉搜羞憤輕生

搭飛機巧遇「分身」！他倆離奇撞臉、同名同姓　座位剛好在隔壁

醫示警：腸病毒要開始流行了！「有學校停課」　小心重症5徵兆

FB當機…演藝圈「以為要失業」集體崩潰！　她嚇瘋：整個人瞬間清醒

家中藏百萬元紅包+滿滿洋酒　前高市建管副處長涉貪最新判決曝

「竹北8坪套房2萬」女OL罵貪心　比台北還貴！網傻：房東還不給租

丁學文／全球股市能爬得比天高？　科技發展非唯一變數

台積電以外最重要企業！　謝金河點名「聯發科今年當令」

緯軟去年每股賺8.49元　擬配息5元、殖利率3.41%

路邊撞見「四臣湯」忍不住笑了　一查Google震驚：老闆有文化

桃園社區暗夜下磁磚雨害2車變肉砧！　幸無人受傷、桃警封鎖社區出入口

泰王次子為奪儲離婚！美媒直擊嬌妻「手提垃圾袋」低調搬離愛巢

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

國際熱門新聞

網美遭性侵　印官員慰問狂拍照被罵翻

波音客機「被雷擊中」民眾拍下驚人瞬間

Meta掛了「馬斯克發文狂酸」　留言區讓網笑翻

美股收黑404點　台積電ADR跌2.38%

口腔清新劑竟是乾冰　咖啡廳5客吐血送醫

LINE外洩51萬個資！含百筆台灣用戶　日政府出手

爺爺留2千萬遺產　5姊妹只分到2千元怒提告

馬斯克痛失世界首富　貝佐斯重登頂

2024普立茲克建築獎得主出爐！山本理顯獲得

北京否認海峽中線　美呼籲停止對台灣施壓

車禍帶走爸媽弟妹　9歲童1句話讓人心碎

巴西議員控馬「襲胸」　17秒片曝光

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

陳冲：台積是黑船2.0　翻轉日本失落30年？

更多熱門

相關新聞

陳冲：台積是黑船2.0　翻轉日本失落30年？

陳冲：台積是黑船2.0　翻轉日本失落30年？

前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲5日撰文表示，《經濟學人》此前以不足一頁的篇幅，對日本廠比美國廠擁有更多運氣（more luck）進行報導，卻只簡述日本政府補助、行政支援、股東協力，認為《經濟學人》似未展現世界級媒體的高度，也失去從地緣經濟及地緣政治立場觀察，可能會有的重大影響。

稱通靈治不孕！日男「改善子宮環境」性侵得逞

稱通靈治不孕！日男「改善子宮環境」性侵得逞

日本寺廟大火！周邊民宅陷火海　1人送醫

日本寺廟大火！周邊民宅陷火海　1人送醫

準備吊扣醫師執照！韓發送「行政處分通知」

準備吊扣醫師執照！韓發送「行政處分通知」

私自安樂死漸凍人！日醫師「受囑託殺人」判18年

私自安樂死漸凍人！日醫師「受囑託殺人」判18年

關鍵字：

日韓要聞南韓公務員金浦網路霸凌投訴

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

FB、IG收32萬當機報告　路透：Meta無回應

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

快訊／王柏傑發文首回應！

黃金牌告價創高！專家預言有「拋金潮」

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面