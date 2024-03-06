韓國刁民逼死公務員！只因批准修路導致塞車　他被網肉搜羞憤輕生

▲南韓京畿道金浦市某道路因進行補修工程而塞車。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓又發生一起公務員遭到網路霸凌後輕生的悲劇！京畿道金浦市一名30多歲的9級公務員A某主管道路維護業務，然而最近卻因為某條道路維修時引發交通堵塞，使得他被不滿的市民上網投訴，甚至還慘遭網友肉搜、在網路公開身分，最後才會被逼得走上絕路。

根據《韓聯社》，仁川西部警察署今（6）日表示，昨（5）日下午3時40分一輛轎車被人發現停靠在仁川廣域市西區某條道路上，一名男性陳屍車內，經調查後發現該名男性為京畿道金浦市的30多歲9級公務員A某，發現當時已經失去呼吸心跳、量不到脈搏，推測可能是在車上以極端方式輕生。

警方表示，在接獲A某家屬報案「聯絡不到當事人」之後，透過追蹤A某平時動向，才掌握到A某的所在地。

報導指出，A某在金浦市廳負責掌管道路補修業務，今年2月29日因為市內某條道路出現路陷（瀝青路面結構崩壞）的現象，才因此批准進行道路維修，豈料該條道路卻因此出現交通堵塞，此後開始有網友於當天上午9時40分在網路論壇發文詢問路況，表示該條道路塞得像是露天停車場。

當時還未有網友針對公務員A某進行人身攻擊。

▲南韓網友在網路論壇上公開公務員A某的身分、惡意霸凌。（圖／翻攝自韓網）

然而此後，一名網友卻將矛頭直指A某，爆料A某就是導致塞車的主務官，甚至還在網路上公開A某的實際身分、姓名、隸屬於哪個公家單位、公務電話號碼等，此後網路上惡意攻擊A某的發文如排山倒海般而來。

惡意留言的網友們表示，「好想當場抓住這個在家休息的人的衣領，來個一陣猛打」、「這個人瘋了吧？竟然堵住兩條車道」、「這個公務員不知道腦袋到底在想什麼」。

金浦市廳關係人士坦承，公務員A某確實因道路補修相關問題慘遭民眾投訴，網路社群上接連而來的攻擊性貼文更導致他陷入痛苦，因此市廳研擬針對此事作出回應。

不過，警方也表示，尚未有足夠證據能夠證實A某輕生的原因與市民投訴、網路霸凌發言有關，且目前還沒有發現A某留下的遺書。

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